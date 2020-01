Amiga de Nahir Galarza la defendió: "Lo tuyo fue una injusticia"

Una nueva amiga de Nahir Galarza, con la que compartió sus estudios en la Unidad Penal Nº 6, la defendió con una publicación en Facebook. Cabe recordar que el 29 de diciembre se cumplieron dos años del crimen de Fernando Pastorizzo."No me importa lo que digan. Nahir como te dije del primer día no me importa el por qué, ni me interesaba, solo te dije que lo tuyo fue una injusticia", escribió.En ese sentido, continuó: "Todo el mundo juzgándote sin saber, sin conocerte, o solo por el hecho de opinar la gente todo el tiempo esta matándote en todos lados. "Para que le dan fama a esta asesina", "asesina podrite en la cárcel ", etc... Pero su morbo es tan grande que terminan mirando o comentando lo que ponen de vos"."Tuviste una doble condena, una social y la condena del juzgado y eso fue lo peor. ¿Por qué 35 años?? Por ser modelo, linda, la hija de un policía", agregó.Hizo referencia al papá de Pastorizzo e indicó que "el padre del `X´ puso en un mensaje emotivo, según la gente, hace tres días atrás, que eras una persona nefasta jaja ¿y él? que se presentó a un castig de un reality diciendo que era el papá de `X´ el chico asesinado por Nahir Galarza y habla de Nefasto. Es joda"."Me van a matar ahora por todo lo que te puse pero te lo dije que iba a escribir como dijiste, hablar siempre van a hablar. Nos peleamos por boludeces y nos volvimos a hablar y ojalá esta amistad que nació allá por el 2018 se extienda por muchos años más", señaló."Y ojalá el mundo sepa que no sos como te pintaron, una psicópata, frívola, manipuladora, ect? sos una chica como todas. Solo que con el hecho de haber cometido un delito que hoy estas pagando, que por cierto es una guasada, y que te mediatizaron", manifestó.