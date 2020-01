Dos policías le salvaron la vida a un recién nacido

En el primer día del año, dos policías realizaron un loable acto, socorrieron a una mamá que estaba dando a luz en un baño y reanimaron al bebé que parecía no tener signos vitales.



Ayer, una llamada a la central del 911 alertó sobre una mamá que estaba en trabajo de parto en la vía pública. Los suboficiales de policía de Brigada Motorizada, Francisco Amarilla y Virginia Flores, se dirigieron a Tucumán al 3200 de Rosario, de donde procedía la llamada.



Allí encontraron a una mujer de 21 años que acababa de dar a luz en el baño de una casa a un bebé que no mostraba signos vitales.



La suboficial actuó rápidamente: le cortó el cordón umbilical y aplicó las maniobras de reanimación cardiopulmonar al recién nacido.



Mientras tanto, su compañero llamó a una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies), que se acercó al lugar. Más tarde, también lo hizo una ambulancia pediátrica.



El bebé reaccionó rápidamente ante las maniobras de resucitación que le aplicó la suboficial y, para felicidad de todos, el niño volvió a respirar.



Tanto la mamá como su hijo fueron trasladados al hospital Centenario para recibir una mejor atención, aunque el peligro ya había pasado. Y se encontraban en muy buen estado.



Por su parte, el jefe de la policía local, Claudio Romano, contó que los suboficiales estaban capacitados en resucitación cardiopulmonar, porque habían realizado un curso durante el año pasado en la Unidad Regional II.



Estos conocimientos fueron providenciales para que la suboficial pudiera rescatar al niño que, al parecer, no respiraba. (La Capital)