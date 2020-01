Créditos UVA: hipotecados reclaman ser convocados a mesa de diálogo

Después que el gobierno nacional anunciara la decisión de extender por 30 días el congelamiento de la cuota de los créditos hipotecarios indexados por U.V.A, desde el Colectivo que agrupa a los deudores dijeron que "la disposición no alcanza al universo de todos los hipotecados".



"Comprendemos que la medida fue dictada en el marco de la emergencia económica, pero deja de lado a más de 70.000 hipotecados, ya que el tope de 140.000 uvas constituye un techo muy bajo", aseguraron.



"A esas familias no se les ha brindado ningún paliativo quedando afuera de todo tipo de auxilio. Lo mismo sucede con aquellos que han perdido su empleo y en la actualidad deben cuotas. Su situación es desesperante", afirmaron.



Dijeron que "hasta tanto no se disponga una medida de fondo, resoluciones de este tipo solo sirven como medidas de alivio transitorio. Reiteramos que el congelamiento debe alcanzar la cuota y el capital y extenderse en el tiempo hasta tanto se disponga una reestructuración de estos créditos que ponga fin a la indexación".



"Rescatamos la medida, pero reclamamos la conformación de una mesa de diálogo que nos incluya, a fin de ir diagramando una salida definitiva de este sistema", pidieron en un comunicado.



Destacaron que "a diferencia de lo que ocurrió con el anterior gobierno, encontramos en esta administración voluntad de diálogo y disposición para ir buscando una salida a esta pesada herencia. El presidente Alberto Fernández, sostuvo en campaña que, así como en 2003 resolvieron el problema de las hipotecas en dólares, en esta oportunidad también lograrán brindar una solución a las hipotecas indexadas".



"En función de esa promesa aguardamos una solución definitiva que lleve adelante una profunda reestructuración de estos créditos. El esfuerzo compartido al cual alude la ley de Solidaridad y Emergencia debe partir de la base de la absoluta disparidad contractual existente entre las partes. Sólo así se arribará a una solución justa que brinde protección al sector más débil de la relación contractual. El sistema financiero no puede eludir su responsabilidad y debe asumir los costos de la salida de este sistema", completaron.



"La lucha colectiva federal, nos ha permitido estar en la agenda pública y visibilizar nuestro reclamo. Seguiremos en ese camino hasta tanto no se brinde una solución definitiva a todos los hipotecados", finalizaron.