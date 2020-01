Video: Recomendaciones para entrenamiento físico en días de altas temperaturas

Para las personas que les gusta hacer actividad física, es recomendable saber algunos consejos para los días calurosos, entre ellos, es fundamental alimentarse bien y liviano, y tomar la cantidad de agua que el cuerpo necesita. "Lo ideal es que en enero no se entrene en los horarios picos, y disminuir la cantidad de la actividad que se realiza, no hacer dos clases, ni salir a correr a la siesta", sugirió.

También aconsejó que las personas sedentarias que arrancan a entrenar se tomen el proceso de manera progresiva, "no es recomendable excederse ni sobre-exigirse, lleva una adaptación", y reflexionó que "es muy importante la compañía y el apoyo de las familias en este cambio".

Vea en el video la nota completa.