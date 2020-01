Comienza el viernes el calendario de pagos de ANSES: El cronograma

La Anses publicó en su sitio oficial las fecha de pago de las prestaciones correspondientes a enero que incluyen jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad, y de Desempleo, entre otras.



Jubilados que no superan la suma mensual de $15.091



10 de enero terminación en 0



13 de enero terminaciones en 1



14 de enero terminaciones en 2



15 de enero terminaciones en 3



16 de enero terminaciones en 4



17 de enero terminaciones en 5



20 de enero terminaciones en 6



21 de enero terminaciones en 7



22 de enero terminaciones en 8



23 de enero terminaciones en 9



Fecha límite para cobrar 10 de febrero del 2020



Jubilados que superan la suma de $15.091



24 de enero terminaciones 0 y 1



27 de enero terminación en 2 y 3



28 de enero terminación en 4 y 5



29 de enero terminación en 6 y 7



30 de enero terminación en 8 y 9



Fecha límite para cobrar 10 de febrero del 2020



Asignación familiar por hijo y asignación universal por hijo (pago en bancos)



10 de enero terminación en 0



13 de enero terminación en 1



14 de enero terminación en 2



15 de enero terminación en 3



16 de enero terminación en 4



17 de enero terminación en 5



20 de enero terminación en 6



21 de enero terminación en 7



22 de enero terminación en 8



23 de enero terminación en 9



Fecha límite para cobrar: 10 de febrero 2020



Asignación familiar por hijo y asignación universal por hijo (pago en el Correo)



14 de enero terminación en 0



15 de enero terminación en 1



16 de enero terminación en 2



17 de enero terminación en 3



20 de enero terminación en 4



21 de enero terminación en 5



22 de enero terminación en 6



22 de enero terminación en 7



23 de enero terminación en 8



23 de enero terminación en 9



Fecha límite para cobrar 10 de febrero de 2020



Asignación por embarazo



10 de enero terminación en 0



13 de enero terminación en 1



14 de enero terminación en 2



15 de enero terminación en 3



16 de enero terminación en 4



17 de enero terminación en 5



20 de enero terminación en 6



21 de enero terminación en 7



22 de enero terminación en 8



23 de enero terminación en 9



Fecha límite para cobrar 10 de febrero de 2020



Asignación por prenatal y maternidad



10 de enero terminación en 0 y 1



13 de enero terminación 2 y 3



14 de enero terminación en 4 y 5



15 de enero terminación en 6 y 7



16 de enero terminación en 8 y 9



Fecha límite de cobro 10 de febrero 2020



Asignaciones pago único matrimonio, nacimiento, adopción



Todos los documentos



9 de enero - primera quincena



22 de enero - segunda quincena



Plazo para pagar 10 de febrero de 2020



Pensiones no contributivas



3 de enero terminaciones 0 y 1



6 de enero terminaciones 2 y 3



7 de enero terminación 4 y 5



8 de enero terminación 6 y 7



9 de enero terminación 8 y 9



Plazo para cobrar 10 de febrero de 2020



Asignaciones familiares de pensiones no contributivas (pago en bancos)



6 de enero terminación en 0 y 1



6 de enero terminaciones 2 y 3



7 de enero terminación en 4 y 5



8 de enero terminación 6 y 7



9 de enero terminación 8 y 9



Plazo para cobrar 10 de febrero de 2020



Asignaciones familiares de pensiones no contributivas (pago en Correo)



8 de enero terminación en 0 y 1



8 de enero terminación 2 y 3



8 de enero terminaciones en 4 y 5



9 de enero terminación en 6 y 7



9 de enero terminación 8 y 9



Plazo para cobrar 10 de febrero de 2020



Desempleo plan 1



23 de enero terminación 0 y 1



24 de enero terminación 2 y 3



27 de enero terminación 4 y 5



28 de enero terminación 6 y 7



29 de enero terminación 8 y 9



Plazo para cobrar 10 de febrero de 2020



Desempleo Planes 2 y 3



Todas las terminaciones Del 3 al 9 de enero.