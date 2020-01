Por primera vez, no hubo heridos por pirotecnia en el Hospital del Quemado

Por primera vez en varias décadas, el Hospital de Quemados de la ciudad de Buenos Aires no atendió este miércoles 1º de enero a pacientes con heridas causadas por pirotecnia durante los festejos por el Año Nuevo, mientras que una treintena de pacientes fueron asistidos en los hospitales oftalmológicos.



"Por primera vez en 38 años que estoy en este hospital el índice de quemaduras es cero", señaló un médico del centro asistencial del barrio de Caballito, que durante la Navidad pasada, una semana antes, había recibido 13 pacientes.



"Por el momento no hubo heridos por pirotecnia. No recuerdo un registro así en otros años, y esto es gracias a las nuevas leyes y la concientización de la sociedad", destacó el médico de guardia Martín Rapetti a la radio Cadena 3.



Los médicos destacaban esta mañana como una buena noticia la ausencia de pacientes por pirotecnia, a pesar de advertir que no se descarta que en las próximas horas se pueda recibir heridos derivados desde otros centros asistenciales.



En cuanto a los hospitales oftalmológicos, sumaban 21 los asistidos en el Hospital Santa Lucía, entre los cuales se encontraban diez menores de edad y sólo uno de era de carácter grave, por lo que debía ser sometido a una intervención quirúrgica.



La cifra representa el doble de los asistidos en ese centro asistencial durante la última Navidad.



En tanto, en el Hospital Lagleyze se asistió a ocho pacientes, entre ellos seis niños y había tres de carácter grave: dos adultos y un menor al que le arrojaron una bomba de estruendo bajo el asiento en el que se encontraba sentado.