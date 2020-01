Desde este miércoles en algunos celulares deja de funcionar Whatsapp

WhatsApp había anunciado a sus 1500 millones de usuarios que la aplicación de mensajería iba a dejar de funcionar en varios teléfonos inteligentes. Hasta este martes estuvo disponible en versiones seleccionadas de los dispositivos, pero desde este 1° de enero ya no.



Desde el servicio de mensajería, propiedad de Facebook, le apuntaron primero a los celulares con soporte Microsoft: "Ya no podrá usar todos los sistemas operativos Windows Phone después del 31 de diciembre de 2019, y es posible que WhatsApp no esté disponible en Microsoft Store después del 1 de julio de 2019".



Asimismo, la app de mensajería también dejará de funcionar próximamente en varios Android y iPhone. A partir del 1 de febrero de 2020, los usuarios que utilicen las versiones de Android 2.3.7 o anteriores no podrán crear cuentas nuevas ni verificar las cuentas existentes. Lo mismo sucederá con los dispositivos de Apple que tengan iOS 8 o anterior.



Estos usuarios necesitarán un software actualizado si desean continuar usando la aplicación. Microsoft decidió finalizar el soporte para el software de Windows Phone debido a la falta de penetración en el mercado y al desinterés de los desarrolladores de aplicaciones.



¿Cómo puedo solucionarlo?



En primer lugar, debemos cerciorarnos de que nuestra versión de sistema operativo no se encuentra entre las afectadas. En el caso de tener un teléfono con Android tendrás que ir al apartado de "Ajustes", normalmente con un símbolo de un engranaje y buscar la opción "Acerca de mi teléfono". Allí deberás buscar la versión de tu sistema operativo y asegurarte de que no es Android 2.3.7 o una anterior.



En caso de ser una de las versiones afectadas tendrás que actualizar tu dispositivo. Podrás hacerlo buscando en Ajustes la pestaña "Sistema y actualizaciones", tras lo que deberás pinchar en "Actualización de Software" y actualizar el teléfono.



Si tienes un iPhone tendrías que ir a "Ajustes", después en el apartado "General" entrar en "Información". Por último, pulsar en "Versión de Software" y comprobar si tu iPhone tiene una versión superior a iOS 8.



Si tu versión es una de las antiguas, dirígete a "General", pulsa en "Actualización de Software" y actualiza a una versión más reciente.



Los dispositivos con una versión antigua de Android o iOS podrán solucionarlo.



En cambio, los que tengan Windows Phone no podrán hacer nada para remediarlo ya que WhatsApp dejará de funcionar para siempre en dichos terminales.