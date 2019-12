Denunció a un local por acoso callejero y deberán indemnizarla con $100.000

Litigio

Después de meses de sufrir una situación de acoso sexual callejero de parte de empleados de un negocio de la Ciudad de Buenos Aires,. La Justicia penal aún no se expidió en el caso de los dependientes, pero los dueños del lugar acordaron,y se comprometieron a brindar el espacio para charlas sobre violencia de género.Greta Galvaño Ter-Akopian tiene 29 años y vive en Palermo hace un año y medio. En agosto, mientras caminaba por la calle Gorriti, escuchó que dos empleados de un local de comidas. No era la primera vez que ocurría: al contrario,Pero la última vez, ya harta, frenó y les pidió que dejaran de hacerlo. La respuesta fue una burla.La mujer, entonces, entró en el local y les contó al encargado y al gerente lo que ocurría. Le pidieron disculpas y llamaron a los empleados. Uno de ellos admitió lo que había pasado. El otro se quedó en silencio. Ter-Akopian les anunció que los denunciaría penalmente. A los hombres y a la empresa., dijo la mujer aDesde que tiene memoria sufre este tipo de violencia. Por eso en 2016 creó la organización Libres de Acoso Callejero (LIDA), y en 2017 representó a Lucía Cabrera en la primera mediación por acoso callejero en la Ciudad de Buenos Aires. Fue por el caso del taxista que persiguió a la joven por dos cuadrasgritándole obscenidades desde su auto; la demanda salió a favor de la denunciante.Contra los hombres que la acosaron, la mujer radicó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal invocando el artículo 67 del Código Contravencional, por, y solicitó un botón antipánico, que le fue entregado y aún conserva.Tomaron intervención en el hecho la fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°1, especializada en Violencia de Género, a cargo de Verónica Andrade, y el juzgado N°13, cuya titular es María Lorena Tula del Moral.La mujer pidió que se aplicara la sanción correspondiente a los acosadores y ofreció como testigos al encargado, al gerente y al apoderado de la empresa, que fueron citados por la fiscalía. Cuando se les tomó declaración, respaldaron la denuncia y llevaron la carta documento del despido de los acusados. La investigación se inició y los imputados irán a juicio.Tula del Moral, que en este caso es la jueza de garantías, fijará una audiencia de admisibilidad de prueba, previa vista de la defensa. Luego, se sorteará un juez para ir a juicio.En paralelo, en el caso del local de comidas -cuyo nombre no puede publicarse por cuestiones legales- Ter-Akopian se representó a sí misma como querellante, con el patrocinio de otra abogada. Tomó parte con la empresa de una mediación civil prejudicial obligatoria y, al cabo de una semana, llegaron a un acuerdo:. En las cláusulas del convenio, la mujer se aseguró de que se respetara la posibilidad de publicar el caso."Para mí es fundamental que se sepa lo ocurrido porque significa una ampliación de derechos para todas las mujeres y un precedente que podría impactar en casos similares", dijo Ter-Akopian, quien se comprometió a resguardar el nombre del local.