Cumplió 15 años y su regalo fue donar alimentos a los comedores comunitarios

Una quinceañera tuvo un enorme gesto solidario y digno de destacar en Diamante. Como la mayoría de las chicas, decidió celebrarlo con el apoyo de su familia y rodeada de amigos. Pero tomó la decisión de pedirle a los invitados que no le hagan obsequios, sino que lleven alimentos no perecederos para distribuir en comedores de la localidad.Se trata de Valentina Gutiérrez, quien con la ayuda de la Secretaría de Políticas Sociales recorrió varios barrios para repartir los regalos de su cumpleaños.Según publicó, fu "un gesto que la ennoblece y nos hace recapacitar y pensar, solo hablamos por casos aislados y no vemos el buen pensar de estos `gurises´ que hacen cosas que el egoísmo de muchos mayores no les permite hacerlo"."Valen tiene 15 años, y nos regaló una muestra de empatía, generosidad y solidaridad que debe interpretarse como un camino para los diamantinos. Su gesto debe trascender, cruzar de boca en boca porque ella, junto a sus afectos, nos han demostrado que podemos tener una Diamante mejor", valoraron desde el municipio de Diamante.