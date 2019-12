Recomendaciones para el cuidado de las mascotas

Días calurosos

En su consultorio de Oro Verde, el veterinario Ricardo González habló consobre las consecuencias que genera la pirotecnia ruidosa e hizo "un llamado a la generosidad y a la solidaridad humana, para que vayamos disminuyendo y en lo posible hagamos desaparecer la pirotecnia ruidosa. Entiendo que puede haber alguna persona que no le tenga amor a los animales, pero hoy en día se sabe lo que impacta en un niño pequeño, en una persona mayor, en algún chico con capacidades diferentes, realmente el espectro ha aumentado."En cuanto a las consecuencias que pueden sufrir las mascotas nos advirtió: "los animales buscan escapar, se lastiman, se pierden y pueden generan trastornos muchas veces irreversibles. Hay un montón de implicancia con respecto a la pirotecnia, al ruido". Y reflexionó: "Tomemos consciencia por esta vez: es un gasto enorme, la accidentología humana por suerte está disminuyendo, pero existe, no hagamos una celebración ruidosa que realmente no trae ningún beneficio."Con respecto a los días calurosos, expresó: "Los animales sienten de las altas temperaturas, tiene menos tolerancias que nosotros, por eso cuando ya superan los 40º comienzan a sufrir alteraciones metabólicas en el organismo que pueden llevarlos a la muerte. Empieza un decaimiento, puede haber algún trastorno digestivo, el animal puede llegar a tener convulsiones, fiebre, si el animal está muy caliente, debemos refrescarlo, no con agua helada, sino fresca. Lo primero que debemos hacer es consultar, no hay que desesperarse con intentar bajar esa temperatura."También aconsejó sobre la alimentación de la mascota en estos días festivos. "Lo mejor sería no cambiar su dieta, si le damos tendría que ser alguna carne a la plancha, sin condimentos, lo más natural posible. Por otro lado, lo mejor seria no darles huesos, sabemos que no son digeribles, que el animal mastica rápido y por lo tanto traga huesos enteros, eso lleva a la posibilidad que se atraviese y genere algún trastorno grave", sugirió.Por último, advirtió sobre las recomendaciones a tener en cuenta sobre las vacaciones y las mascotas. Expresó que "el animal debe ir en una jaula de transporte u ocupando un lugar con cinturón de seguridad, con la documentación necesaria depende el país al vayan y que tenga al día la parte sanitaria, para evitar cualquier problema".Para finalizar, dijo que "el único pedido que queda por hacer es que intentemos una vez más, entre todos construir una Argentina mejor, porque por ahí esperamos que aparezcan las soluciones mágicas. Creo que seremos un país grande cuando cada uno de nosotros nos hagamos cargo de lo que nos corresponde".