Entregaron aportes a diferentes clubes y deportistas de la provincia

Hoy por la mañana, la vicegobernadora junto con la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, estuvo en el Consejo General de Educación y charlaron con Elonce TV sobre la entrega. "Es parte de una estrategia que se viene sosteniendo desde el gobierno de la provincia acompañando a las instituciones deportivas y a los deportistas con la característica también de que este es un nuevo programa que apunta a los clubes de barrio y a los deportistas amateurs", detalló Stratta."Muchas veces hay chicos y jóvenes que no tienen el equipo adecuado para practicar el deporte, o no pueden viajar, y eso les hace perder las posibilidades de competir, de poder sostenerse, entonces ahí está el Estado para poder acompáñalos a ellos, a su familia y a las instituciones. Queremos rescatar también el trabajo de tantos dirigentes deportivos que le ponen el cuerpo y muchas veces sacan plata de su bolsillo para poder pagar la luz del club, entre otros gastos", relató.Y sostuvo que es un programa que se implementa en toda la provincia, "las políticas y las herramientas que desarrollamos pueden implementarse en cada rincón del territorio y que no haya ciudadanos de primera y de segunda, sino que cada entrerriano tenga la posibilidad y el acceso a las políticas públicas. Ese ha sido el sello de la gestión, Marisa lo ha trabajado muy bien en el COPNAF y lo seguirá sosteniendo en el Ministerio de Desarrollo Social".Por su parte, la ministra expresó que, "es un desafío pero con un colchón y un ímpetu de políticas sostenidas en cuatro años que hace más fácil la tarea de seguir construyéndolo entre todos. Recién cuando lo hablábamos, decíamos: ¿cómo fortalecerlo?, y pensamos que la mejor manera es seguir llegando a todo el territorio y también a esta accesibilidad que implica el deporte, en niños, jóvenes pero también de adultos de por incluirse y tener este derecho."Y siguió, "el apoyo que hace el club a la sociedad y como juega un papel de ordenador muchas veces en las comunidades, es tan importante y por eso este programa de deporte social apunta a los clubes pequeños, a los espacios barriales, donde también se juega el trabajo articulado con otras áreas y son espacios para validar otros derechos, para trabajar otras temáticas".Al finalizar la jornada, la presidenta de Quique club, Ana María Giménez contó lo que significa para ellos el aporte que recibieron: "es muy importante porque gracias a todo esto, los clubes sobre todo los de barrios y humildes como el nuestro podemos sostenernos. Estamos modificando y cuesta muchísimo y con esto nosotros terminaríamos el salón de usos múltiples.". El club actualmente cuanta con 300 socios y tiene actividades como el básquet, vóley, patín, gimnasio, entre otros.