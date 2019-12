Padres denunciaron a empresario por estafa en el catering para una recepción

Padres de alumnos de la Escuela Zuloaga de San Benito se presentaron este lunes por la mañana en Tribunales para denunciar a un empresario porque aseguran que fueron "estafados" con el servicio de catering para la recepción que se realizó el pasado sábado.Paula, una docente del establecimiento dijo a: "Fuimos estafados. Nos dimos cuenta de a poco. Nos enteramos a la tarde porque una familia fue a verificar algunas cosas. Entonces supimos que el salón no se había pagado, cuando habíamos abonado la totalidad".Relató que "los padres se movieron y se consiguió la comida, no así la bebida. Los chicos intentaron pasarlo de a mejor manera posible. Algunos pudieron y otros la pasaron muy mal. Entre los padres juntaron dinero para la bebida".Y continuó: "El helado y la mesa dulce había que pagarlo. Sergio Aguilar, el responsable del catering, no estaba. Nos pidieron la plata. Los padres les dijeron que no, porque ya pagábamos la bebida. Se hizo vaquita para las gaseosas y otras cosas. Tampoco le había pagado al DJ".Paula admitió que le "pareció extraño cuando me contactó el viernes que todavía no tuviera compradas las bebidas"."Habíamos pagado impuestos y hasta un seguro, pero al señor del salón no le habían pagado nada. No sabemos qué hizo con la plata. Este señor denunció que supuestamente el día anterior le entraron a la casa. Por lo que supongo que usará eso en su defensa, porque estafó a mucha gente", aseveró la docente aSobre los detalles del contrato, recalcó que "el empresario nos ofrecía todo. El contrato, incluía bebida, mesa dulce, DJ, salón, barra de tragos. Hielo tampoco había. Hay tres mozos que nos hicieron el aguante, pero tampoco les pagó y les debe plata de fiestas anteriores. La tarjeta costaba 950 pesos. Se firmó en diciembre del año pasado. Tenemos contratos y recibos"."Es un problema del servicio, que prometió algo que no cumplió. Si los padres no iban antes a verificar porque tenían dudas, no entrábamos al salón", remarcó Paula, quien refirió: "A la fiesta la hicimos igual, pero volvimos a pagar todo nuevamente. Tenemos que arreglar con el hombre del salón y el DJ, pero la idea es que le pague Aguilar porque ya le abonamos todo a él"."Había comida, no la que se esperaba, pero comida había. Se pudo llevar a cabo la fiesta por la buena onda de los padres y los gurises", completó.