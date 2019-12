"Nada ni nadie supera tu ausencia", expresó el padre de Fernando Pastorizzo

Sociedad Se cumplen dos años del crimen de Fernando Pastorizzo

En una serie de tuits, Gustavo Pastorizzo dejó un mensaje para su hijo Fernando, quien fue asesinado el 29 de Diciembre de 2017 por Nahir Galarza, en Gualeguaychú.Y agregó: "Pero tu hermanito Gabriel me devolvió la sonrisa. Vos no te fuiste estas acá, en todas partes estás, en las sonrisas de Gabriel, en la gente que te adora, en mi corazón que late por vos. En cambio ella se hunde en sus miserias y en la maldad que trajo desde cuna y allí terminará"."De respirar hasta sus últimos días no saldrá jamás mientras yo esté en esta Tierra. Ya puedes descansar en paz Nando. Te asesinaron de una manera cruel, inhumana como es ese ser nefasto, pero vos vivís en mucha gente. Te amo?tu Pa." concluyó el padre de Fernando Pastorizzo.