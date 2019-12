Mar del Plata y Bariloche, entre los destinos más elegidos para despedir el 2019

Bariloche: la ciudad patagónica que ofrece playa, montaña, aventura y diversión

El año 2019 comienza a despedirse y los argentinos ya hicieron sus elecciones para recibir al 2020. Esta fecha del año es siempre un buen motivo de celebración para agradecer por lo vivido y pedir nuestros deseos para el año que empieza. Para eso hay lugares en donde el Año Nuevo se vive a puro festejo.De acuerdo con una investigación que realizó un compañía de reservas de viaje, un 72% de los argentinos piensa que viajar es la forma perfecta de pasar el tiempo libre y qué mejor momento para hacerlo que durante las Fiestas, una época de celebración alrededor del mundo, que invita a las personas a conocer nuevos destinos del mundo.Mientras crece la incertidumbre en torno a lo que podría causar el recargo del 30% -pese a que la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva está vigente desde el lunes por la tarde, cuando fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial- el denominado dólar "solidario" todavía no rige para todas las operaciones vinculadas con el turismo, y los pasajes áereos aún no tributan el recargo del 30%. En cambio, las empresas sí cobran ese impuesto para todo el resto de los servicios turísticos, como hoteles, alquiler de autos, excursiones y otros.En el caso de los aéreos, la norma establece que estarán incluidos en el pago del recargo la "adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, en la medida en que para la cancelación de la operación deba accederse al mercado único y libre de cambios al efecto de la adquisición de divisas correspondientes en los términos que fije la reglamentación".Desde una agencia de viajes explicaron: "Todavía no se está cobrando el impuesto PAIS dispuesto por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, dado que las aerolíneas están a la espera de su reglamentación, donde quedará claro su alcance. Así se lo estamos comunicando a los clientes al momento en el que hacen la compra".En cuanto a destinos elegidos para las Fiestas, según datos revelados por la agencia de reservas de viaje, Mar del Plata tendrá un gran verano ya que no solo es el destino más reservado para Fin de Año hasta el momento sino que también lo es para las vacaciones de verano. A ella, se suman la Ciudad de Buenos Aires y la de San Carlos de Bariloche para completar el top 3. Allí muy cerquita, también, se asoman Villa Gesell y Carlos Paz para cerrar los cinco lugares más reservados para darle la bienvenida al nuevo año.Dentro de los destinos más elegidos por los turistas extranjeros que visitarán Argentina para recibir el Año Nuevo, la Ciudad de Buenos Aires ocupa el primer lugar, seguida por el Calafate y Puerto Iguazú. En el cuarto y quinto puesto se posicionan la ciudad de Mar del Plata y San Carlos de Bariloche. Las nacionalidades que más reservaron para pasar Año Nuevo en nuestro país fueron los argentinos, brasileños, estadounidenses, italianos y alemanes. Las propiedades que más se reservaron en Argentina para Año Nuevo fueron los hoteles en primer lugar, los departamentos en segundo y los hostels en tercer lugar.Aún restan algunos días para contar con cifras precisas, pero ya es una certeza que la ciudad de Buenos Aires finalizará el 2019 con un récord histórico de turistas internacionales: más de 2.900.000. El último récord había sido en el año 2011, con unos 2.870.000 turistas. Y a partir de 2020, la Ciudad tendrá un presupuesto anual que puede superar los seis millones de dólares para promocionarse como destino a nivel mundial. El objetivo será traer un millón más de turistas extranjeros en ocho años.En una entrevista con Infobae Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, explicó: "Hoy somos lo que viajamos. Viajar no es solo un proceso para conocer lugares, sino para conectarnos. En ese sentido, Buenos Aires tiene un rango riquísimo de expresiones culturales. Por supuesto que tenemos una arquitectura de una calidad increíble, tenemos parques, el hecho de que sea una ciudad con río, que sea plana y fácil para caminar, con un clima agradable y cuatro estaciones definidas, pero por sobre el porteño, que es un bicho raro, con un sinfín de expresiones culturales que vive con pasión. Eso produce fascinación, y el porteño está muy predispuesto a interactuar con el viajero".La Patagonia ofrece una manera diferente de vivir el verano y tener todos los paisajes en un solo lugar. Aquellos que no conciben esta temporada sin playa, pueden bañarse en los lagos o tomar sol mientras escuchan música en los paradores de Bahía Serena, Playa Bonita y la playa del Kilómetro 4, que son los principales puntos de encuentro de jóvenes y familias residentes y turistas. Ahí pueden alquilarse equipos de kayak, stand up paddle y de buceo, entre otros deportes acuáticos. También hay senderos para trekking, bicicletas y espacios gastronómicos. Los que no quieran trasladarse tanto por la avenida Bustillo, pueden disfrutar de las playas públicas del centro, que cuentan con guardavidas.El hecho de que Bariloche esté a orillas del Nahuel Huapi y rodeada de otros lagos, la hace ideal para las excursiones lacustres. El trayecto más tradicional y que los que visitan por primera vez Bariloche no dejan de hacer es el viaje a la Isla Victoria y el Bosque de los Arrayanes, zarpando del Puerto Pañuelos y recorriendo el lago hasta el Puerto Blest y la Cascada de los Cántaros; también se puede realizar el cruce andino y unir Argentina y Chile navegando.Los que quieren conocer algo nuevo pueden optar por otro paseo no tan popular y que vale la pena realizar: navegar el Brazo Tristeza y caminar por el bosque de coihue hasta llegar a la cascada del Arroyo Frey -profundo fiordo glaciario al sureste del lago-. Los paisajes son espectaculares y, al ser un trayecto poco visitado, se puede disfrutar de la naturaleza casi en exclusividad. La excursión incluye almuerzo en el barco.Los que eligen la ciudad patagónica por sus paisajes de montaña y prefieren la aventura y actividades que no involucren la playa ni el agua, tienen muchas opciones también. Una de ellas es conocer los cerros y sus glaciares como El Tronador, Catedral, Cerro López y Campanario. Allí hay distintas actividades de aventura como 4x4, trekking, caminatas y aerosillas, entre otras opciones.El trekking es una de las actividades más buscada por los que les gusta este tipo de paseos. Desde octubre, la ciudad lanzó un sitio web que contiene información de 62 senderos, 6 travesías y 17 caminatas cortas, con un total de 450 km de senderos para recorrer. Cuenta con mapas navegables y descargables para GPS, preguntas frecuentes y recomendaciones. Es adaptable a todos los dispositivos y cuenta con información directa del pronóstico y clima del lugar.Si lo que se busca es entretenimiento extremo, Bariloche está lista todo el año para brindar excursiones e infraestructura en servicios. Se puede visitar los centros de cabalgatas, que son ideales para travesías de medio día o día entero con baqueanos expertos. Para un poco más de adrenalina y emociones, se puede hacer rafting con diferentes grados de dificultad durante todo el día. Bariloche cuenta con una gran oferta para los aventureros, también se puede hacer canopy a través del bosque de coihes con un recorrido de 1.500 metros, uno de los más largos de América del sur.1- Río de Janeiro, Brasil2- Madrid, España3- Cartagena de Indias, Colombia4- Sao Gabriel, Rio Grande do Sul, Brasil5- Punta del Este, Uruguay