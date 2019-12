Advierten horas de demora para cruzar en auto a Uruguay

Una situación atípica se vive este sábado en el puente General San Martín, ya que largas colas se registran de turistas argentinos que pretenden llegar a Uruguay este fin de año.



Sobre las 14hs, la cola de vehículos supera el paraje de Arroyo Verde, lo que evidencia que hay unos 15 kilómetros de autos esperando para ingresar a Uruguay. Incluso algunos turistas han optado por volverse y realizar el ingreso por Paysandú debido a la ola de calor que afecta la región.



La afluencia de vehículos que buscan llegar al vecino país a través de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú es tal que un automóvil llega a tardar dos horas y media para hacer apenas 10 kilómetros. La distancia entre la Gualeguaychú y el puente Libertador General San Martín es de aproximadamente 30 kilómetros por la ruta provincial 136, por lo que si el promedio de velocidad se mantiene, las demoras entre un punto y el otro sería de unas siete horas y media.



El movimiento era esperado y por eso la oficina de Migración reforzó los turnos, pero coincide con la primera semana de funcionamiento en la nueva área de control integrada del puente San Martín, por lo que hay detalles logísticos que se deben ajustar.



La obra recientemente habilitada y que es parte de la reforma del área de control integrado del puente San Martin presenta errores insólitos de logística expresó un funcionario y manifestó la incomodidad que implica la nueva forma de acceso ya que no hay forma de avisar en el carril cuál de las 4 cabinas de atención está libre "el funcionario debe salir de la cabina a avisar" y eso complica el movimiento.



"Son detalles a ajustar pero nos llama la atención el diseño que se hizo, donde por momentos no entran dos autos a la vez en el carril y no es posible avanzar hacia la cabina libre, se ve que quien lo planificó nunca visitó el lugar para entender como es el movimiento", expresó un funcionario del paso de frontera.



La obra que está realizándose tiene una inversión de 7 millones de dólares y si bien no se ha terminado los funcionarios que allí trabajan han plasmado la preocupación por la falta de análisis de la realidad por parte de quienes diseñaron el proyecto.



En tanto, en el puente General Artigas, que se encuentra al norte del anterior y que une las ciudades de Colón, en Argentina, con Paysandú, en Uruguay, se registran colas de unos siete kilómetros. (R2820/InfoRIO)