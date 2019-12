Crimen del ginecólogo: "Fue una muerte a traición", aseguró el fiscal

Sociedad El último mensaje en Facebook del detenido por asesinar al ginecólogo cordobés

Al ginecólogo Daniel Casermeiro lo buscaban desde hacía una semana. Este jueves un peón rural encontró su cuerpo en un campo de San Francisco, Córdoba. Tenía un balazo en la nuca. "Fue una muerte a traición", aseguró el fiscal del caso.Los investigadores llegaron a Gette por el registro de llamadas de la línea de celular de Casermeiro. El fiscal confirmó que el sospechoso era "una persona conocida" del médico y que está entre "las últimas que lo vieron con vida".A la vez, tampoco hay precisiones sobre el móvil del crimen. Por eso todas las hipótesis están en el abanico de posibilidades. "No descarto nada, puede haber sido un móvil económico, como muchos otros", dijo Alberione. "Esto recién empieza, sabemos dónde empezamos, no dónde terminamos", afirmó.Sin embargo,Cerca de este último lugar, en un camino rural, fue hallado el BMW del médico, según informó Cadena 3.Casermeiro había sido visto por última vez el jueves de la semana pasada en la ciudad cordobesa de San Francisco. Minutos antes de las 10 salió del Sanatorio Argentino, donde trabajaba, para ir a retirar plata de dos bancos. Pidió que le reprogramaran las pacientes que tenía para ese día, ya que a la tarde iba a concretar una operación inmobiliaria. Tenía que encontrarse con un ingeniero civil que nunca llegó.Un kiosquero de Luxardo dijo que ese jueves a las 14.30 Casermeiro bajó de su auto y le compró tres botellas de agua. Según informó el portal La Voz de San Justo, el comerciante lo notó tranquilo y sin apuro. La última conexión de WhatsApp del médico fue a las 16 de esa tarde.El domingo, un peón rural llamó a la Policía y avisó que vio un BMW 220 gris plata como el que tenía Casermeiro, parado al costado de un maizal, a pocos kilómetros de la ruta provincial 1. El auto estaba cerrado con llave y en el baúl había dinero.Ese día el fiscal Alberione ordenó allanar la casa de Gette, en el barrio Chalet de San Francisco, y también una propiedad de Casermeiro conocida como "La Balanza". De este lugar se llevaron documentos para estudiar los movimientos financieros del ginecólogo.Mientras el caso continuaba envuelto en misterio, la familia del ginecólogo puso una recompensa de 100.000 pesos, que el miércoles elevaron a 1 millón de pesos, para quien aportara "datos certeros".Después del hallazgo del cuerpo por parte de otro peón, el fiscal ordenó trasladarlo de inmediato a la morgue para realizarle la autopsia. Así se confirmó que se trataba del médico.Para esclarecer el caso serán claves los testimonios de los allegados de la víctima, que señalaron que Casermeiro tenía previsto realizar ese jueves una operación inmobiliaria, para la cual había retirado de una caja de seguridad oro, joyas y una suma millonaria entre pesos y dólares. Todo eso apareció intacto en su auto.La noticia del hallazgo causó conmoción en su ciudad. El profesional era muy reconocido por la comunidad y había sido miembro fundador del Sanatorio Argentino. Desde esa institución, sus colegas, empleados y autoridades publicaron un comunicado:"Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, quererlo, respetarlo, admirarlo y compartir días de trabajo, estamos seguros de que su existencia no ha terminado. Gracias por el camino recorrido, por las enseñanzas que trascenderán y perdurarán a través de sus hijos y médicos del Sanatorio Argentino", expresaron.Clarín.