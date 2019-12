Consejos para "desintoxicarse" después de las comidas de fin de año

En la cena de Nochebuena y el almuerzo de Navidad, como así también en Año Nuevo, muchos suelen excederse en lo que comen y toman. Son días en los que generalmente aparecen los "atracones". El día después la pregunta más común es cómo desintoxicarse.



La Licenciada en Nutrición, Florencia González Contador, explicó a Elonce TV que "no hay un alimento que de por sí nos desintoxique el cuerpo. Los que se encargan de esto son los riñones y el hígado. Es importante tener un buen aporte de agua y no bebidas azucaradas para que el cuerpo se sienta mejor. Los riñones son el filtro de la sangre donde se saca todo lo que hay en exceso y nuestra sangre circula más limpia".



"Hay que darle herramientas al hígado para que trabaje mejor. Una gran ingesta de vegetales y frutas es muy importante, sobre todo ahora en verano. Aquellas que son de estación están en su punto óptimo y son económicas. Nos dará saciedad y aportan esas vitaminas y minerales que hacen que el hígado trabaje un poco mejor", dijo.



Asimismo, manifestó que "no hay alimento que queme grasa. Lo que hace esto es la buena alimentación y la actividad física. Los cítricos contribuyen a detoxificar el cuerpo porque ayudan a la función del hígado".



Resaltó que "la actividad física es fundamental. Hay que dedicar un momento del día a hacer algo. De 24 horas si dedico 1 hora a hacer actividad física me regalo salud. Caminar es gratis, lo puede hacer prácticamente cualquier persona, de cualquier edad y ayuda mucho. Tiene que ser una caminata ágil, de más de media hora. Uno tiene que hacer una actividad física que le guste, porque si es una tortura se hace dos veces y se deja".



"El alcohol genera deshidratación. Si uno toma debe hacerlo con moderación, intercalando con un vaso de agua. El dolor de cabeza y los mareos que se sienten al día siguiente son por deshidratación", comentó.



Por otra parte, dijo que "la clave es disfrutar de la comida en las fiestas y al otro día volver al ritmo normal".



"Los turrones tienen mucha azúcar, los frutos secos tienen su aporte de grasa y los pan dulce son muy industrializados. Hay que disfrutarlo pero con moderación", aseguró. Elonce.com