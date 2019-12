Un repaso de los días feriados y turísticos del 2020: El calendario completo

A pocos días para el 2020 te anticipamos el calendario de los feriados para el año que viene, para planificar con tiempo las vacaciones y escapaditas. Habrá con 11 feriados inamovibles por fechas patrias y celebraciones religiosas, cuatro trasladables, tres feriados puentes y tres turísticos.



La nueva disposición del gobierno nacional aclaró que para 2020 se tratará de feriados y no de "días no laborables". Es decir que tanto organismos y compañías del Estado como las empresas y negocios privados estarán obligados a otorgarles el día a sus empleados o, en caso contrario, liquidarlo según lo establece la ley.

El año que viene habrá además cuatro fines de semana extra largos (o sea, de cuatro días) y siete largos (de tres días). Enero -Miércoles 1º, feriado inamovible por Año Nuevo. Febrero -Lunes 24 y martes 25, feriado inamovible por Carnaval, y fin de semana extra largo. Marzo -Lunes 23 (turístico) y martes 24, feriado inamovible y fin de semana extra largo, por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Fin de semana extra largo. Abril -Jueves 2, feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

-Jueves 9, turístico por Jueves Santo.

-Viernes 10, feriado inamovible por Viernes Santo y fin de semana largo de Pascua.

-Jueves 9, viernes 10, miércoles 15 y jueves 16 de abril no laborables por Pesaj (Pascuas Judías), sólo para habitantes que profesen la religión judía.

-Viernes 24, no laborable por Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos en conmemoración del genocidio armenio. Solo para los empleados y funcionarios de organismos públicos y alumnos de origen armenio. Mayo -Viernes 1º, feriado inamovible por Día del trabajador, y fin de semana largo.

-Lunes 25, feriado inamovible por Día de la Revolución de Mayo y fin de semana largo. Junio -Jueves 4, no laborable por Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos. Solo para habitantes que profesen la religión islámica.

-Lunes 15, feriado por el Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, y fin de semana largo (trasladado del 17).

-Sábado 20, feriado inamovible por el Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Julio -Jueves 9, feriado inamovible por el Día de la Independencia.

-Viernes 10, con fines turísticos y fin de semana extra largo. Agosto -Martes 11, no laborable por la Fiesta del Sacrificio, solo para habitantes que profesen la religión islámica.

-Lunes 17, feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

-Miércoles 19, no laborable por el Año Nuevo Islámico. Solo para habitantes que profesen la religión islámica. Septiembre -Martes 29 y miércoles 30, no laborable por Año Nuevo Judío (Rosh Hashaná). Solo para habitantes que profesen la religión judía. Octubre -Jueves 1º, no laborable por Año Nuevo Judío (Rosh Hashaná). Solo para habitantes que profesen la religión judía.

-Jueves 8 y viernes 9, no laborable por el Día del Perdón (Iom Kipur). Solo para habitantes que profesen la religión judía.

-Lunes 12, feriado trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Noviembre Lunes 23, feriado por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20), y fin de semana largo. Diciembre -Lunes 7, feriado con fines turísticos, y fin de semana extra largo.

-Martes 8, feriado inamovible por la Inmaculada Concepción de María.

-Viernes 25, feriado inamovible por Navidad. Fuente: (TN).-