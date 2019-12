La fiesta de egresados que movilizó a todo un pueblo por una cruel estafa

El jueves 19 de diciembre a las seis de la tarde, cuando el responsable del catering no atendía los llamados, la fiesta estaba caída. Algunos estudiantes cenaron juntos esa noche: la escena era de desconsuelo, de desamparo. En septiembre de 2018, luego de regresar del viaje de egresados de Esquel, los padres se habían reunido para proyectar la celebración del año siguiente. La noche previa a la fiesta de egresados -quince meses, dos rifas, dos polladas y una bicicleteada solidaria después- no había fiesta de egresados: alguien había despilfarrado los casi 400 mil pesos que se habían destinado al catering.Lo que le pasó a los 54 estudiantes de sexto año de la Escuela de Educación Secundaria Agraria (E.E.S.A.) N° 1 "Ingeniero Lorenzo R. Parodi" de la localidad bonaerense de Pergamino, es una novela de guión costumbrista con un conflicto, un malo y una moraleja. La historia comenzó el último trimestre del año pasado: padres delegados de los dos cursos entablaron reuniones periódicas para organizar la fiesta de fin de ciclo. Cotejaron presupuestos de cada servicio, votaron, hicieron cuentas, planificaron ingresos, incurrieron en gastos y programaron la cena.Empezaron con dos rifas: un cajón de comestibles compuesto por alimentos que cada alumno entregaba y un set de belleza -el segundo premio eran mil pesos-. Las acciones eran humildes y el colegio es público. Después polladas -ventas de pollos-. La primera con ensalada en las parrillas del club Centenario, la segunda con papas fritas que los propios alumnos pelaron y cortaron en el predio de una filial de River. Una bicicleteada solidaria fue el corolario de una recaudación que había alcanzado -más aportes individuales- lo estimado: 600 mil pesos, el costo total de la fiesta.El predio de La Rural fue lo primero que saldaron con la rifa inicial. Después, mes a mes, fueron cubriendo los pagos al DJ, el fotógrafo y el alquiler de los baños químicos que, por la cantidad de invitados, debían disponer. El catering, el mayor gasto, estaba a cargo de Andrés Escobar, papá de Franco, uno de los estudiantes. "Él siempre trabajó de mozo pero nos contó que el año pasado se había largado solo. Se ofreció y nos pareció viable: qué mejor que el papá de uno de los chicos para encargarse", le dijo aMercedes Laporte, mamá de Ian.Tenía que encargarse de la comida, las bebidas, las vajillas, las sillas, las mesas, la recepción, los mozos y el personal de seguridad. Todos los meses recibía lo que recaudaban con el propósito de ir comprando de manera anticipada para prevenir las subas inflacionarias. Acordaron un contrato como prestador del servicio y cada vez que percibía un monto de dinero se acreditaba con una firma de conformidad. El 16 de diciembre le entregaron el último desembolso: 40 mil pesos a fin de robustecer una suma final de 360 mil.Las sospechas comenzaron en junio a través de advertencias. "Hablamos con él y le planteamos las dudas que teníamos en base a lo que algunas personas nos fueron avisando. Nos decían que no cumplía con lo pactado. Él nos lo negó. 'Ya estoy congelando los precios de los cajones de pollo, ya tengo el vino pago', nos respondió. Nosotros confiamos porque es el padre de un alumno. Pensábamos que no creíamos que vaya a dejar mal frente al hijo", entendió Flavia Calderón, mamá de Valentino.El miércoles, los padres acordaron encontrarse al día siguiente a las cuatro de la tarde en el predio de La Rural. Cuando llegaron, no estaban las mesas, las sillas y la leña. El salón estaba vacío. Escobar debía ultimar detalles en la casa de uno de los organizadores: no fue. "Comenzamos a llamarlo y no respondía. Ahí fue cuando empezamos a mirarnos con los padres pero nadie decía nada, solo 'bueno, se demoró ya va a llegar'. A las ocho de la noche, aún no aparecía. Ahí sí la preocupación creció. Fuimos a la casa, no estaba nadie. Teníamos comunicación a través del hijo, que tampoco sabía dónde estaba. Y quién iba a pensar esta gran locura siendo el padre de un alumno que estaba en la fiesta, porque era la fiesta de su hijo también, no solo de 54 egresados", exclamó Flavia en una nota que publicó en sus redes sociales, publicóEsa noche pocos pudieron dormir. El jueves a las ocho de la mañana, el llamado de la Comisaría Primera de Pergamino. Escobar se había presentado: dijo que lo habían secuestrado y que se habían llevado 360 mil pesos. Según el relato de los padres, el hombre siempre se mostraba con una carpeta de cuero. Le pidieron a la esposa que la buscara. "Tendrían que estar los remitos del alquiler de los tablones, las sillas. No había hecho las reservas de nada, no había comprado ni seis gaseosas", contó Mercedes."Los chicos estuvieron seis años haciendo doble turno. Pasan más tiempo en el colegio que en su casa. Los profesores aman a los chicos. Es un vínculo muy fuerte, no lo puedo explicar. No sé si pasa en otra escuela", dijo Flavia, mamá de Valentino, uno de los egresados"Cuando apareció el viernes a la mañana, el hijo sabía que era mentira lo que decía", agregó. Faltaban doce horas para una cena que habían esperado hace quince meses y no tenían comida, bebida, mesas, sillas, platos, vasos, cubiertos, mozos. Sobraba un profundo sentimiento de indignación. Ese mismo viernes algunos padres realizaron una denuncia por estafa y falso testimonio. Flavia explicó que, según fuentes judiciales, Escobar ya reconoció que el secuestro fue un invento y que el dinero lo malgastó.La incertidumbre había fomentado la pasividad: Escobar y la plata no aparecían, los chicos lloraban y se deprimían. La cólera de la noticia incentivó la movilización. A las diez de la mañana, un mensaje de Whatsapp cambió el semblante. "Quedate tranquila, los profesores ya estamos preparando la mesa dulce", le avisaron a una de las madres. Los docentes cocinaban las tortas, consiguieron manteles, los porteros hicieron la ensalada rusa. "Les cocinamos todo el año, mirá si no lo vamos a hacer para su fiesta", dijo uno.La directora del colegio invitó a alumnos y ex alumnos a participar de una acción solidaria urgente. La cooperadora del establecimiento pagó la comida. El jueves se habían comunicado con la empresa que proveía el armado de la mesa de los egresados. Escobar no se había contactado. El viernes, la compañía donó los platos, las copas, los cubiertos para que la mesa de los estudiantes luciera acorde. "No los puedo dejar así", argumentó el dueño. Los familiares llevaron sus propias vajillas. Aparecieron los tablones, las sillas, el vestido de las sillas, la mantelería, las gaseosas, empresas locales donaron docenas de empanadas, tortas, sanguchitos de miga.En los estudiantes afloró el entusiasmo. "La fiesta se hace, la fiesta se hace", escuchaban por todos lados. Pergamino inició una campaña corta y eficiente. Por los medios y las redes sociales, replicaban pedidos de solidaridad para los "alumnos estafados de la Escuela Agrotécnica". Las familias del colegio se pusieron a cocinar. "Alumnos de 4to y 5to año haciendo cosas para llevarle a los egresados, chicos de 14 ó 15 años cocinando para que la fiesta se haga. Son gestos que nunca me voy a olvidar", agradeció Mercedes.Los otros colegios secundarios de Pergamino acudieron en ayuda. Les dieron lo que había sobrado de sus fiestas de egresados: gaseosas, sobrecitos de jugo, lo que sea. Una escuela de Rancau ayudó con tablones y mesas. Ex alumnos del colegio hicieron de mozos, gratis. Una señora ajena al instituto y a los alumnos preparó dos tortas. Esos gestos mínimos se reprodujeron en masa. Se necesitaba insumos, logística para transportarlos y manos para administrarlos. "Así, de la nada armamos una fiesta -contó Mercedes-. Nunca en mi vida vi una fila de tantos autos, ni siquiera cuando se hace la exposición rural. La cantidad de gente que llegó al predio toda la tarde fue impresionante. Los profesores se pusieron la fiesta al hombro".El viernes 20 de diciembre a las nueve de la noche, 540 personas estaban celebrando la fiesta de egresados de los alumnos de sexto año de la Escuela de Educación Secundaria Agraria (E.E.S.A.) N° 1 "Ingeniero Lorenzo R. Parodi". El engaño había inspirado la empatía de un pueblo. "Ya no creo que recuperemos esa plata -dijo Flavia-. Pero no importa ya. Pudimos hacer la fiesta, salió todo fantástico. Preferimos quedarnos con la solidaridad de la gente que en siete horas nos permitió armar la cena. Rescatamos eso. En medio de la fiesta, Franco Escobar, el hijo del denunciado por estafarlo a él y a otros 53 estudiantes, cumplió 18 años. Estaba devastado: no quería asistir. Sus compañeros lo convencieron de que vaya, respetaron los ensayos del ingreso a la fiesta y le cantaron el feliz cumpleaños ante la mirada incrédula de algunas personas. "Los chicos nos enseñan siempre", pensó Flavia una de las moralejas de la noche.