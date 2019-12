Seguridad elimina protocolos de Bullrich y suspende el uso de pistolas "Taser"

A días de asumir en el puesto, la nueva ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, derogó el reglamento general que había armado su antecesora, Patricia Bullrich, para el uso de armas de fuego por parte de oficiales y canceló la implementación de las pistolas Taser con el objetivo de capacitar a los agentes.Asimismo, suspendió el servicio cívico voluntario y el escaneo de documentos de identidad en estaciones de trenes para la verificación e identificación de quienes cometieron algún tipo de delito.El Boletín Oficial indica en una de sus publicaciones:"Derógase la resolución del Ministerio de Seguridad N° RESOL-2019-395-APN#MSG del 2 de mayo de 2019, por la que se aprobara el Reglamento General Para El Empleo De Armas Electrónicas No Letales Por Parte De Los Miembros De Las Fuerzas Policiales Y De Seguridad Federales".Como razones, desde la cartera destacaron que las pautas implementadas por el gobierno anterior se alejaban de las recomendaciones del "Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley" de la Asamblea General de las Naciones Unidas, debido a que ampliaba las ocasiones de uso de las armas y no las circunscribía al momento estrictamente inevitable.Asimismo, para justificar la decisión de dar por terminado el programa que habilitaba el pedido de documentos en las calles y estaciones de trenes, la resolución asegura que la "medida criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados". "Se trata de una herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación", agrega.Sobre el uso de Taser, el ministerio las suspende con el objetivo de elaborar "un protocolo que regule integralmente las condiciones y recaudos bajo los cuales los cuerpos especiales de las fuerzas policiales y de seguridad que se hallen facultados para el uso de armas electrónicas menos letales puedan proceder a su empleo, previa capacitación específica".También se revocó la creación del "Centro de Formación de Gendarmes" en Complejo Unidad Turística Chapadmalal y el servicio cívico para llevar a cabo "las gestiones y articulaciones necesarias con otras jurisdicciones ministeriales a fin de que los objetivos y componentes del Servicio Cívico Voluntario en Valores vinculados a la educación, la salud y el bienestar, lo social y lo laboral puedan ser asumidos y gestionados por las áreas competentes de la Administración Nacional".La ministra Frederic, de 54 años, antropóloga, ya había dejado en claro que llegaba a la cartera con una mirada distinta a la de Patricia Bullrich, por lo que las decisiones publicadas y oficializadas hoy eran esperadas. Días atrás, había anunciado que su administración estaba haciendo un diagnóstico sobre protocolos, procedimientos, metodología de investigación, capacitaciones y formación de cuadros."Hay que articular el trabajo de las fuerzas y revisar los procedimientos que utilizan tratando de aportar conocimiento que mejore métodos de investigación. Hay que conseguir que las fuerzas compartan los avances que tienen. Que no entren en competencia o que la competencia, en todo caso, sea sana. Hay que avanzar hacia mesas conjuntas y comandos unificados para que estén todos al servicio de la ciudadanía", destacó. Fuente: (La Nación).-