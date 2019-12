Recomiendan evitar excesos de comida para prevenir intoxicaciones

Las Fiestas de Navidad y Fin de Año invitan a generar encuentros entre familiares y amigos para despedir una etapa y recibir otra, renovando esperanzas y deseos. Pero en ocasiones, pueden traer dolores de cabeza: las intoxicaciones por alimentos en mal estado, los excesos en la ingesta de alcohol y comida, los accidentes de tránsito o por el uso de pirotecnia, son parte de las consultas frecuentes en hospitales y centros de salud de la provincia.



Ante este panorama, desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos, emitieron una serie de recomendaciones para prevenir lesiones y asegurar los festejos sin complicaciones. "Si otros sufren, no hay festejo" Si bien su uso ha disminuido con el correr del tiempo, el conocimiento de sus peligros, y la confección de ordenanzas para prohibir los artefactos que generan ruido, la pirotecnia sigue estando presente en las Fiestas. Para aquellos que la utilizan en sus variadas formas (cohetes, luces de bengala, estrellitas, cañitas voladoras, bombas de estruendo, entre otras), es importante tomar recaudos.



Para reducir riesgos de accidentes por el potencial peligro de estos elementos, la manipulación debe ser responsable: utilizada sólo por adultos, con protección ocular, gafas de seguridad y ropa no inflamable. Los chicos, nunca deben comprar ni usar pirotecnia.



A su vez, aunque sólo estén autorizadas las lumínicas, el mercado clandestino ofrece las de estruendo, que pueden producir lesiones en los oídos, alterar personas con autismo, adultos mayores, o mascotas, por la sensibilidad auditiva.



Otra recomendación es aplicar sólo agua en las quemaduras, retirar la ropa adherida de manera inmediata y concurrir al centro de salud más cercano para la atención de las lesiones. Una copa por la salud En los eventos que se generan durante las Fiestas, se acostumbra a degustar diversos platos salados, dulces, bebidas alcohólicas o altamente azucaradas. De forma frecuente, se consumen al mismo tiempo, generando una alimentación con calorías excesivas para esta época estival del año, distinta a lo que impone la cultura de otros países que en estos meses transcurren el invierno.



En este sentido, la cartera sanitaria recomienda realizar una alimentación saludable y variada para evitar excesos, malestares o intoxicaciones, sobre todo ante las altas temperaturas. Sin descuidar la ingesta de al menos dos litros de agua, frutas y verduras que aportan vitaminas y minerales que colaboran en la hidratación.



Para disminuir las probabilidades de ingerir alimentos en mal estado, es vital mantener la cadena de frío, fijarse la fecha de vencimiento y, antes de manipularlos, lavarse bien las manos.



Hay que tener en cuenta que estamos transcurriendo la época de verano y, con las altas temperaturas, si no se mantienen en heladera o freezer los alimentos que precisan refrigeración, pueden ingerirse luego en mal estado.



En tanto, para cuidar la presión y el corazón, es importante disminuir el consumo de sal, evitar snacks grasosos, limitar fiambres, embutidos y alimentos procesados, ya que contienen sodio, y pueden generar hipertensión y problemas coronarios.



Cabe recordar que los turrones, panes dulces y garrapiñadas son muy calóricos y conviene disfrutarlos sin excesos.



También se aconseja tomar con prudencia las bebidas alcohólicas, y en caso de manejar luego un vehículo, recordar no ingerirlas. En la provincia de Entre Ríos, rige la normativa de alcohol cero al volante.



A su vez, al momento de abrir las bebidas espumantes, hay que cubrir el corcho con un paño, trapo o toalla; evitar agitar antes de destaparlas; no mirar directamente a la botella ni apuntarla a otras personas; recordar que sacar corchos inadecuadamente puede producir ceguera. Buena compañía La contracara evidente al brindis y la alegría, pueden ser soledad y depresión. En estos momentos de cierre de ciclos y años, es conveniente poder generar reuniones con la mayor armonía posible y entendiendo que las Fiestas convocan a la reflexión y no al conflicto.



Vale destacar la importancia de las Fiestas como una época para pasarla bien, sin exigencias y teniendo en cuenta el cuidado mutuo. Se recomienda además, recordar que lo significativo es generar ambientes genuinos, que transmitan tranquilidad y alivien cualquier sufrimiento que se pudiera estar atravesando.



Desde la Dirección de Salud Mental y Adicciones, dependiente de la cartera sanitaria, recomendaron a quienes se pueden sentir solos o aislados, buscar eventos comunitarios (sociales, religiosos) donde pueden encontrar apoyo y compañía; y no esperar las Fiestas perfectas ni iguales a las del año anterior, teniendo en cuenta que las dinámicas y estructuras familiares cambian y los rituales se modifican.



En caso de no sentirse a gusto o con cierta carga de angustia, saber que en los efectores de salud pública hay profesionales y equipo técnico que pueden colaborar.