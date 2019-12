Navidad: Recomiendan volver a los juguetes tradicionales y menos tecnología

Juguetes tradicionales

Si va a comprar juguetes esta temporada de fiestas de fin de año, asegúrese de que su listaEn el nuevo informe, la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP)"Este informe aborda el cambio sustancial que ha habido en los juguetes en las dos últimas décadas, y", señaló el Dr. Alan Mendelsohn, uno de los autores del informe.Es decir,, dijo Mendelsohn, profesor asociado de pediatría y salud de la población en Langone Health de la NYU, en la ciudad de Nueva York.Pero, aseguró,"Los juguetes son", dijo Mendelsohn en declaraciones recogidas por la reportea especializada Amy Norton, en un artículo publicado en HealthDay News. Lo importante, enfatizó Mendelsohn, es esa interacción humana., y aprender a interactuar con los demás, por ejemplo al tener que negociar las "reglas" del juego, según la AAP.Los cuentos forman una gran parte de esto, anotó Mendelsohn. ", y eso incluye leer juntos en voz alta", aseguró.En otras palabras, no permita a un oso electrónico asumir su rol como cuentacuentos.", aclaró Mendelsohn. "Pero esos juguetes no deben reemplazar las interacciones con sus hijos".con la familia por video., y sugiere solo un uso muy limitado entre los 18 y los 24 meses, y siempre jugando junto a un cuidador.Para los niños de 2 a 5 años, la AAPA día de hoy, el iPad solo ha estado disponible alrededor de una década, anotó el Dr. Dimitri Christakis, director del Centro de Salud, Conducta y Desarrollo Infantiles del Instituto de Investigación Infantil de Seattle.Eso significa que todavía no está claro qué tipos de efectos (buenos y malos) los dispositivos electrónicos y las aplicaciones podrían tener en el desarrollo de un niño pequeño, apuntó.Pero Christakis dijo que los investigadores sí saben bastantePlanteó que ". Compartirlos es difícil"., añadió Christakis, sino también cualquier "artilugio electrónico lleno de lucecitas y pitidos"., aseguró.Christakis apuntó a un estudio que realizó entre familias con unos ingresos más bajos que tenían hijos pequeños. Algunas de las familias se asignaron al azar a recibir bloques de juguete, junto con sugerencias sobre actividades que los padres y los niños podían hacer con los bloques. Las otras familias no recibieron los bloques hasta después del final del estudio.Al final,¿Por qué unos bloques de juguete afectarían el desarrollo del lenguaje? "No fueron los bloques", aseguró Christakis.Entonces, la AAP sugiere que cuando salga a comprar, piense en los artículos tradicionales:Cuando los niños usan personajes y objetos de juguete para jugar con la imaginación, señaló Mendelsohn, aprenden a socializar, a regular las emociones y a desarrollar otras habilidades que necesitan en la vida real.Mendelsohn y Christakis apuntaron a algo más:Además, anotó Mendelsohn,. Fuente: (Montevideportal).-