Llegó desde Londres, la costosa silla postural que esperaba Shayna

Llegó desde Londres, Inglaterra, la costosa silla postural que esperaba Shayna Milena , una niña de nueve años y oriunda de San Benito. Fue gracias a las gestiones realizadas por Fundación de Capacitación, Investigación, Innovación y Ayuda a los Servicios Sociales (FICIASS), registróSe recordará que la mamá de la pequeña María Eugenia Quiroga, había explicado aque su hija "está en silla de rueda desde los 3 años" y si bien la silla con la que contaba "tenía la característica de agrandarse a lo largo del tronco y también del fémur, acompañando el crecimiento", por los avances que ha tenido Shayna, necesitaba esta otra silla que también se agranda, "para permitir que le sirva con el paso del tiempo".Quiroga contó que había obtenido "el rechazo" de la petición ante la obra social. "Al primero lo presenté el 3 de julio, obtuve cuatro rechazos, en uno me ofrecieron una silla que no tiene las características de la silla que pedimos. El 3 de noviembre presenté una intimación judicial y nunca me lo contestaron", mencionó.Tras una serie de eventos solidarios para recaudar fondos para la compra de la costosa silla postural, entre los que hubo kermesse y zumba, a poco de cumplirse un año de la petición, y gracias a la gestión de Fundación de Capacitación, Investigación, Innovación y Ayuda a los Servicios Sociales (FICIASS) este domingo y en vísperas de Navidad, llegó la tan ansiada silla de ruedas que Shay necesitaba.La novedad fue compartida a la comunidad en una pequeña actividad que se realizó este domingo en la Acción Católica Argentina, en Paraná, registró