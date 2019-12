A dos años del crimen de Pastorizzo, Nahir firmó contrato de exclusividad

A Nahir Galarza le gusta el cine. Se sintió fascinada por El Ángel, la película inspirada en Carlos Eduardo Robledo Puch, el llamado Ángel Negro que entre 1971 y 1972 mató a once personas por la espalda o mientras dormían. Nahir quedó cautivada con el protagonista, Toto Ferro. Sobre todo cuando baila al ritmo de El Extraño de Pelo largo o anda en moto con el viento contra la cara.La joven de 20 años fue condenada a cadena perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido en Gualeguaychú el 29 de diciembre de 2017."Me siento todo el tiempo observada, como si hubiera una cámara que me siguiera, como si hubiese perdido intimidad", contó Nahir a Infobae.Desde que está presa en el penal de Paraná, pasa sus días leyendo, escribiendo poemas, sigue un diario íntimo y estudia Psicología. En un momento llegó a pensar que estaba embarazada, pero fue un atraso. Y dijo que ya no tenía novio. Pero esa no es la novedad.Hasta hace unos meses, no quería saber nada con que su vida sea llevada al cine o sea contada en un documental."Fue algo horrible. No me enorgullece lo que pasó. Falta una vida. Y eso es irremediable. Prefiero dar vuelta la página y concentrarme en mi nueva vida, lejos de todo lo que pasó, aunque tenga que estar encerrada", dijo Nahir.Lo que más le gustaría es publicar un libro. Pero en el último año ella y sus padres recibieron cinco propuestas audiovisuales. Una desde México. Tres de ellas aspiraban a hacer un documental y dos a una ficción.Más allá de que Nahir se mostró reticente, sus padres la fueron convenciendo paulatinamente. "Ella no quería pasar a la fama, por eso le costó asumir que hubiera tanta prensa en el juicio, que vendieran muñecas suyas o hasta remeras. Pero entendió que si arreglaba con alguna productora el dinero iba a ir para recuperar lo que sus padres llevan gastados en su defensa y además podría guardar algo para ella", dijo un allegado a la familia.Nahir y sus padres avanzaron con una de las productoras. Y ella firmó un contrato de exclusividad. Es decir, no puede dar entrevistas.¿De qué hablará Nahir en el documental? Hay hermetismo en su entorno y tampoco se sabe cuál es la productora que se quedó con la exclusividad. Pero lo más probable es que cuando se hable del caso, ella, sus padres y sus abogados insistan en que era víctima de violencia de género y que no quiso matar a Pastorizzo. Que las dos balas de la pistola 9 milímetros se dispararon por accidente y que en ese momento se le nubló la mente.En el juicio, declaró:"En un momento, cuando él empezó a manejar la moto con las dos manos, solamente le saqué el arma, y cuando se da cuenta, frena la moto. Y cuando la frena es donde de repente me quedé aturdida y nos caímos los dos para el costado. Me alcancé a levantar y fue enseguida que quedé otra vez aturdida. Fueron dos segundos nada más. No sé cómo describirlo. Se me puso la mente en blanco, no sabía qué hacer. Tenía la mente como apagada. Estaba desesperada y nerviosa. No sé cómo explicarlo, ojalá pudiera cómo hacerlo".Los padres de Nahir dijeron que piensan accionar legalmente si se realiza la serie o la película de Nahir sin que ellos puedan supervisar. No quieren que se haga nada sin el consentimiento de su hija ni de ellos.De concretarse la ficción, la cuestión será más libre. Ahondaría más en un relato centrado en los últimos días de Nahir (no se habla de qué actriz podría interpretarla) y su novio y en la vida de la joven que fue condenada a perpetua, aunque aún mantiene la esperanza de salir de la cárcel antes de cumplir 55 años.