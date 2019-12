El foro ambiental ratificó su preocupación por el estado del río Gualeguaychú

Pedido al Municipio

Postura Municipal

En un documento enviado a ElDía, el Foro Ambiental Gualeguaychú aseguró que "cumpliendo con uno de los objetivos del Foro Ambiental, como lo es la información responsable a la ciudadanía; queremos reafirmar nuestra preocupación por el estado de las aguas de nuestro Río Gualeguaychú. Hemos analizado el documento denominado "Planilla resultados monitoreo del rio", consultado en la página oficial del Municipio en fecha 19-12-2019, bajo el enlace: https//gualeguaychu.gov.ar/apps/dashboard/ftp/web/resultadosmonitores_río3.pdf .Las muestras reflejadas en este informe fueron tomadas en las fechas 27/03/2019, 09/04/2019, 24/04/2019, 09/05/2019, 04/08/2019, 21/08/2019, 26/09/2019 y 28/11/2019". "Nosotros consideramos los parámetros que nos interesan en este caso, que son los Coliformes fecales y el microorganismo indicador Escherichia coli. La normativa vigente para las aguas de recreación es la RESOLUCIÓN Nº 84 del 29 de noviembre de 2007 de la Secretaría de Medio Ambiente de Entre Ríos, que en su art. 8 dispone:"Art.8º- Establecer los Estándares de Calidad Microbiológica para las aguas recreativas. El valor de la media geométrica de Escherichia Coli para cinco muestras distribuidas en 30 días, debe ser inferior a 300/100ml, y ninguna alcance o supere el valor de 800/ml; y el valor de la medida geométrica de Coliformes fecales de cinco muestras distribuidas en treinta días debe ser inferior a 600/100ml, y ninguna muestra alcance o supere el valor de 1000/100ml. Estos valores serán aplicables como UFC ó NMP independientemente de la metodología para el análisis", expusieron en la carta pública.Además, señalaron que "según se desprende de los gráficos adjuntos y que pueden consultarse en la página oficial del municipio de Gualeguaychú, las muestras no están distribuidas en 30 días según puede comprobarse por las fechas de las tomas de las mismas e indicadas en el gráfico oficial; por lo tanto las medidas geométricas obtenidas no son válidas para la normativa oficial. Son ocho (8) muestras distribuidas a lo largo de los meses de marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y noviembre del año 2019. No hay información sobre si se analizaron cinco (5) muestras en un lapso de treinta (30) días como dictamina la reglamentación, y en el caso de que se hayan realizado, si alguna superó los parámetros permitidos"."Creemos que el derecho a la información pública debe asumirse sin tapujos y en forma responsable; es por eso que solicitamos a la Municipalidad de Gualeguaychú, ponga a disposición de la comunidad los 5 análisis tomados en 30 días, como lo marca la legislación vigente, correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y noviembre del año 2019, y no solamente uno por mes como se informó públicamente; de lo contrario podría llegar a pensarse que se eligieron ex profeso las muestras para adaptarlas intencionadamente a una media geométrica baja", sostuvieron los ambientalistas.Finalmente, manifestaron que el Foro Ambiental pone a disposición de la comunidad los controles contratados por el Foro, cuyos análisis fueron realizados por el INTI en diferentes fechas de 2019, pudiéndose consultar en la página de Facebook del Foro Ambiental Gualeguaychú, en el siguiente enlace: https://es-la.facebook.com/foroambientalgchu/. Semanas atrás, el Municipio confirmó que el río está habilitado para el uso recreativo. Aclararon que los resultados les permiten proceder a la habilitación de sus aguas para uso recreativo y desmintieron un pedido de informe solicitado por un referente opositor.A raíz de esta información se instaló un debate sobre responsabilidades, ambiente y turismo. Finalmente, desde el Municipio expresaron que "con el ánimo de transmitir tranquilidad a la población local y a los visitantes de nuestra querida ciudad, informamos el accionar llevado adelante meses previos al inicio de cada temporada balnearia"."El plan de control de playas que lleva adelante la dirección de Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú se realiza teniendo en cuenta los límites legales de la Resolución SMA 084/2007, en la cual se regula el uso de aguas y balnearios, a través de la extracción de muestras para un posterior análisis bacteriológico, en las zonas donde se prevé gran presencia de bañistas", explicaron."El Municipio de Gualeguaychú realiza un estricto control del río durante el transcurso del año, cuyos resultados se encuentran publicados en la plataforma municipal", indicaron a través de un comunicado y expresaron que con estos datos cuentan con "un amplio conocimiento del comportamiento del mismo, que permite proceder a la habilitación de sus aguas para uso recreativo. No obstante, se informa que se indicaran recomendaciones a los usuarios de las playas, conforme lo exige la normativa".