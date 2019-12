"Roco", el perro que concientiza sobre "Pirotecnia Cero" para estas Fiestas

En vísperas de las Fiestas, este fin de semana Crespo vive sus tardes de "Feria Navideña", en la que no sólo se promueven las ventas, sino que además hay propuestas de intervenciones artísticas, juegos y atractivos para niños, shows musicales y demás. En este marco y en las primeras horas del sábado, frente a una tienda estaba. El perro exhibía un letrero a favor de la. Con la tranquilidad que lo caracteriza al can, posó para un buen número de fotografías, de quienes quisieron sumarse a la propuesta, publicando en sus redes sociales la imagen.En declaraciones a, María -su dueña-, relató: "En otros días ha tenido el cartelito durante ciertas horas, pero se hizo muy visible ahora, con motivo del movimiento de gente que hay por la Feria Navideña. Venían y se sacaban fotos, y cuando les preguntaba el por qué, ya que también tengo disponible un Papá Noel para que coloquen la cara y se puedan sacar, todos me respondieron que querían compartirlo por Whatsapp y por las redes, para que se termine con la pirotecnia en Crespo".Cabe mencionar, que esa localidad presenta actualmente una regulación en la que se buscó moderar el impacto sonoro, permitiéndose sólo artefactos de hasta 65 decibeles. Si bien es un avance importante, los dueños de mascotas van por más y en tal sentido, la dueña de Roco acotó: "Diamante está declarada libre de pirotecnia, Viale, ahora me enteré que Seguí también, así que estamos cerca. Si Dios quiere, quizás con una decisión en este mismo año, podemos llegar a tener esta medida. Ya se podría terminar,. A mí me toca por mi perro, peroRoco va a cumplir 11 años en unos meses y desde los 2 años, María ha ido variando alternativas para sobrellevar la pirotecnia que viene asociada a las festividades de Navidad y Año Nuevo. Recordando esas vivencias, manifestó:. Aun así, que termina siendo un trastorno,Quienes tienen mascota saben cómo uno los cuida, porque. Y la pasamos muy mal, tratando de que su temor lo afecte lo menos posible, pero es imposible. Como Plan B, desde hace unos años, lo subo al auto antes de que explote el primer cohete y nos quedamos en el medio del campo hasta que pase todo. Lo mejor sería el Plan A, que no se tiren más. Creo que estamos a un pasito nomás"."Estamos libres de pirotecnia ruidosa, pero hay quienes compran afuera, en otras localidades y traen a tirar acá, es muy difícil comprobar el nivel que tiene una vez que ya explotó. Además el problema ya lo generó y hay perros como el mío, que se vuelven locos, no saben qué hacer ni dónde meterse. He hablado también con papás de chicos con autismo yexpresó la dueña de Roco y agregó: "Hace 8 años que encaramos la campaña, pensando en todo eso, pero este año felizmente la gente se sumó mucho más. Por suerte, gente que no está directamente afectada, se está empatizando con quienes padecemos las Fiestas".