Entregaron 6.394 Tarjetas Alimentarias en Concordia

Video: Video: Ya se entregan las Tarjetas Alimentarias en Concordia y hay largas colas

Concordia fue la primera ciudad del país donde comienza a implementarse el plan Argentina Contra el Hambre.El operativo de entrega de las tarjetas comenzó con la notificación que realizó ANSES a los beneficiarios. El Banco Nación fue el organismo encargado de entregarla, y por la magnitud del operativo, el Municipio dispuso que se realice en el Centro de Convenciones, un predio amplio que cuenta con las necesarias comodidades.Los equipos municipales recibieron a las personas, y si se encontraban en el padrón de beneficiarios se dirigían al sector de andenes del Centro de Convenciones. Si por el contrario no estaban en los listados, era atendida cada situación para verificar cada situación particular.Previo al ingreso a los Salones del CCC donde personal bancario corroboraba los datos y hacía entrega de las tarjetas al titular, Municipio y Provincia brindaban charlas de asesoramiento sobre el uso de la tarjeta, sobre conductas alimentarias, sobre nutrición, e inclusive se contaba con un espacio para que los chicos puedan jugar y pintar mientras su madre o su padre realizaba el trámite."Se entregaron 6.394 tarjetas, el 93% del total que fueron asignadas", informó. "Las que no fueron entregadas, porque el titular no recibió la notificación fehaciente, o por diferentes motivos, puede acercarse al Banco Nación, porque el objetivo es que cada beneficiario tenga su tarjeta y haga uso de este derecho"."Después de esta entrega viene la parte más importante, que es la educación en salud alimentaria, que vamos a continuar realizando con los equipos de desarrollo social en distintos lugares de la ciudad, llegando a cada uno de los beneficiarios con talleres a cargo de profesionales y haciendo seguimientos y controles de salud de los niños", señaló Amadeo Cresto."La Tarjeta no es de los mayores, es de los chicos. La plata es de los chicos", enfatizó el titular de la cartera social del municipio. "Los padres deben entender eso, que es un beneficio para que todos los niños de la ciudad estén bien alimentados y crezcan en mejores condiciones de igualdad", subrayó.Los comercios no pueden aplicar ningún tipo de recargo o sobreprecio por el uso de la Tarjeta. Y desde la Municipalidad se habilitaron números para recibir denuncias en caso de presentarse irregularidades. Estos son 421-0036 (Defensa del Consumidor), o 154-048341 y 154-048337 (Inspección General).