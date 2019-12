Video: Escracharon a juez que habría desestimado una denuncia por abuso

Quién es Rondoni Caffa

El juez de Garantías de Federación, Sergio Rondoni Caffa, que antes fuera fiscal en la causa que condenó a Nahir Galarza, fue escrachado por un grupo de mujeres.Una joven, de apellido Zerda, encabezó una manifestación en el patio del Centro Cívico de la ciudad de Federación, para denunciar que Rondoni Caffa, según sus dichos, habría desestimado una causa por abuso sexual contra un empleado municipal.La joven mujer denuncia que fue abusada sexualmente por su tío; un empleado municipal, cuando tenía cinco años. Pero de acuerdo a lo que marcó el abogado del supuesto acusado, la causa prescribió por haber trascurrido más de 24 años.Al respecto, la activista Margarita Zerda, madre de la presunta víctima, detalló a: "Las causas prescriben a partir de la mayoría de edad de la víctima por la ley Piazza a los 10 años, o sea, cuando ella tenga 28 años, y lo denunció a esa edad, porque las víctimas denuncian cuando pueden, no dentro de lo prescripto por la ley"."Si fuera verdad ese criterio, cómo interpretamos las denuncias de hombres y mujeres al clero después de más de 20 años", se preguntó. Y continuó: "La prescripción, no dice de ninguna manera que el delito no lo cometió, sino que pasó el tiempo para su juzgamiento".De acuerdo a lo que aseguró, la familia esta asesorada "por el abogado que representó a las víctimas de del cura Ilarraz", condenado a 25 años por abusos sexuales a menores cuando se desempeñaba como preceptor en el Seminario de Paraná."En este momento, hay en la Corte Suprema de la Nación, un caso similar, estamos esperando la sentencia porque sentara precedente", señaló la madre de la presunta víctima.Según publicó, la causa fue presentada ahora en los Tribunales de la ciudad de Concordia.El Dr. Sergio Rondoni Caffa, actualmente, se desempeña como Juez de Garantías y Transición de la jurisdicción Federación.El abogado originario de la ciudad de Concepción del Uruguay, formó parte de la Unidad Fiscal de Gualeguaychú durante cinco años, llevando adelante la investigación de casos como del crimen del remisero Juan Waller y el del joven Fernando Pastorizzo.Cabe recordar que debido a su rol en la investigación del crimen de Pastorizzo, y al pedido de prisión perpetua para Nahir Galarza, Rondoni Caffa y su familia recibieron amenazas de muerte, las cuales originaron una causa que llevó adelante la fiscal de Gualeguaychú, Natalia Bartolo.