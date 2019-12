Consejos para mantenerse hidratados durante las fiestas

Por dicha situación, especialistas en el tema elaboraron una serie de consejos para no caer en excesos y mantenernos hidratados durante las fiestas.



En primer lugar, dicen, es fundamental tomar dos litros de agua (equivalente a 8 vasos) todos los días.



"No hay que esperar a sentir sed. Es importante beber agua durante todo el día. Si sentimos sed ya comenzó la deshidratación, continúa la sed intensa y sequedad en la boca, temperatura corporal mayor a 39º, sudoración excesiva, agotamiento o debilidad, dolores de cabeza y/o mareos o desmayos", explica la doctora Norma Guezikaraian, directora de la carrera de Nutrición de Fundación Barceló.



Otro de los tips para mantenerse hidratado consiste en dejar de lado los platos con alto contenido graso e incorporar frutas y verduras, ricas en agua, minerales y también vitaminas, a la mesa navideña y de fin de año.



Se recomienda frutas como el melón y el pomelo que son 90% agua; las naranjas y manzanas también son otras dos opciones para un menú liviano.



Además, se recomiendan varias verduras como la lechuga, el pepino y la calabaza.



En tanto, Guezikaraian, advierte que el consumo no medido de bebidas alcohólicas puede tornarse peligroso en los meses de mucho calor.



"La ingesta de alcohol puede causar deshidratación más fácilmente, ya que es un diurético; es decir que libera al cuerpo más líquido del que absorbe.



Además, en días muy calurosos, beber unas copas de más aumenta la temperatura corporal y como consecuencia se transpira y orina más de lo normal. Lo ideal es beber con moderación y no dejar de ingerir agua en todo momento", indicó la médica.



