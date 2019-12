Buscan a motociclista que atropelló, mató a nene de 6 años y escapó del lugar

Varias brigadas policiales buscan desde este viernes a la madrugada a un motociclista que atropelló y mató a un nene de 6 años y escapó del lugar. El caso conmueve a una barriada periférica de La Plata y golpeó a una familia que vive en altos de San Lorenzo, a 25 cuadras del centro de la capital provincial.La tragedia ocurrió el jueves por la noche, después de las 21, cuando Miriam Noemí Méndez (37) estaba en la puerta de su casa, sobre la vereda, en 19 y 84. Tenía uno de sus hijos, de un año, en los brazos, y lo acompañaba Cristopher Walter Noriega (6), que caminaba a su lado.Según contó la mujer a la policía, estaba por cruzar la calle para ir hasta la casa de su madre. Pero antes de bajar a la calzada, una moto llegó como una tromba y atropelló a Cristopher. Por el impacto, el nene terminó a casi 40 metros de donde quedó su madre, estremecida por la situación.De acuerdo con la reconstrucción que pudieron hacer en la investigación a partir de testimonios, la maniobra que terminó con el tremendo impacto fue porque el motociclista intentó sobrepasar a un Chevrolet Corsa que iba en dirección de La Plata hacia la avenida 600, es decir, saliendo de la ciudad."La moto no tenía ni una luz y venía toda velocidad", contó Walter Mendez, a la radio La Cielo. El hombre contó que ese sector de la ciudad no tiene alumbrado público. "Parece una boca de lobo", explicó.Desesperada, la madre y unos vecinos que escucharon los ruidos y gritos intentaron auxiliar a Cristopher. Llamaron a una ambulancia, pero como se demoraba lo subieron al auto de un familiar y lo llevaron hasta una sala de primeros auxilios. El menor murió a las 4. Tenía severos traumatismos en el cráneo y otros golpes en varias partes del cuerpo.En la comisaría octava de La Plata dijeron que se inició un operativo de rastrillaje para encontrar al conductor del ciclomotor. Según constataron en la seccional las calles de ese sector de la capital provincial no tienen cámaras de seguridad públicas.En 19 y 81, a tres cuadras habría un domo sobre el poste de alumbrado. La fiscalía número 12, encargada de investigar delitos culposos, solicitó los registros de esa cámara de video. Además, están pidiendo a los vecinos si tienen sistemas de registros propios que puedan aportar alguna secuencia previa o posterior al choque. Por ahora serían las únicas pistas para llegar hasta el responsable.Cristopher era el quinto hijo del matrimonio de Walter y Miriam. Tiene cuatro hermanos de 9, 8, 5 y 18 meses. La pareja vive en una precaria vivienda mitad material y mitad madera. El hombre se dedica a realizar changas en la construcción. Fuente: (Clarín).-