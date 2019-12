Enersa hará obra para que más de 50 familias tengan electricidad en sus casas

El testimonio de los vecinos

Video: Enersa hará una obra para que familias tengan electricidad: El testimonio de vecinos

El titular de Enersa, Jorge González, rubricó un convenio con el intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón para proveer de energía a un barrio de dicha ciudad.Al respecto, el jefe comunal precisó aque a los vecinos "les han adjudicado viviendas sin tener conexiones de luz. A esto lo charlé con el gobernador y le pedí una audiencia a Jorge, porque la situación era desesperante. Él inmediatamente entendió el problema y en el transcurso de un mes se le estaría solucionando el inconveniente a esta gente".Enseguida puso de relieve la importancia de que el titular de la empresa de energía esté en dicha localidad. "Es una obra de cerca de 4 millones de pesos que será financiada, porque hoy el municipio de Diamante está quebrado, pero con el ordenamiento y medidas que estamos tomando lo emprolijaremos en breve", afirmó.Sobre la construcción de las casas, sostuvo que "está en excelente estado, pero este detalle no fue previsto por las anteriores autoridades".Por su parte, González precisó que al recibir el llamado del jefe comunal, quien le comunicó que tenía "40 familias instaladas en un barrio sin energía, rápidamente enviamos nuestra gente, se hizo el proyecto y se previó para 14 viviendas más".Acotó que "ya tenemos el material. La idea es empezar no más allá de la primera semana de enero. Si el tiempo ayuda en 30 o 45 días más podemos tener la obra que consiste en líneas en baja, en media y una subestación transformadora"."La municipalidad ya les hizo el alumbrado público, por lo que acordamos con los vecinos que ellos no se enganchen, por la inseguridad que esto conlleva", expresó González.Enseguida enfatizó que "somos una empresa de los entrerrianos, por lo que tenemos que venir y dar una mano. Estamos muy felices de darles energía a los vecinos".Finalmente, comentó que los vecinos abonarán la obra "en na plan de pago una vez que se culmine la misma. Como empresa estatal, tenemos que estar en contexto en esta situación".