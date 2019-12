Festival Jineteada y Folclore de Diamante: "Estamos orgullosos", dijo Darrichón

Cartelera artística

La edición Nº 49 del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante se realizará del 8 al 13 de enero.El intendente, Juan Carlos Darrichón, comentó aque "el festival para los diamantinos es muy importante. Luego de las elecciones comenzamos a trabajar en esto y hace unos días hicimos la presentación de la cartelera que le ofreceremos al público. Habrá tropillas que hace tiempo no venían y eligieron Diamante"."A la gente que le gusta la jineteada tiene claro cuáles son las tropillas importantes. Estamos preparados para recibir a los visitantes. En este momento estamos trabajando en el predio y tuvimos que hacer corrales nuevos, como así también todo lo que tiene que ver con la sanidad animal. Hemos hecho modificaciones importantes. Estamos trabajando contrareloj", señaló.Asimismo, manifestó que "es un espectáculo del cual los entrerrianos tenemos que sentirnos muy orgullosos, porque es de los festivales más importantes del país. El gobernador nos está dando una mano con aportes del CFI. Contratar un artista y que se comprometa con la fecha significa una erogación. A esos recursos hoy no los tenemos y entonces el gobierno provincial nos ha dado una mano"."Estamos preparando el Valle de la Ensenada, que es un predio que tenemos donde el vecino se queda a vacacionar. Es un combo, para nosotros el turismo es muy importante. Este sábado inauguraremos la temporada estival", remarcó.Final Pre Diamante, Ballet Haciendo Patria; Daniel Orellano; Diana Zapata; Julio Galarza; Litoral Tague; Mi Sueño Chamame; Beto Cane y su Conjunto.Destino San Javier; Monchito Merlo; Saurio Martinez; Pocho Gaitan; Banda Tambor de Tacuari; Ganador Pre Diamante.Los Tekis; Nahuel Pennisi; Rubén Giménez; Tolato Trio; Ganador Pre Diamante; Ballet Emovere.Lucio Rojas; Orlando Veracruz; Las Voces de Montiel; Padularrosa, Romero y Terruñeros; Ganador Pre Diamante. Diamante Baila. Elección de la Paisana NacionalChaqueño Palavecino; Mario Bofil; Los Chamarriteros; Los Majestuosos del Chamame; Ballet Emovere.Sergio Galleguillo; Los del Gualeyan; Marcos Pereyra; Grupo Encuentro; Banda Tambor de Tacuari; Diamante Baila .Miércoles 100 pesos; jueves y viernes 400 pesos; sábado, domingo y lunes 500 pesos. La entrada del Buen Contribuyente será válida para el día jueves.Jueves y viernes 200 pesos; Sábado, domingo y lunes $300.Plateas 100 pesos. Sector sillones 50 pesos. Menores de 12 años no abonan.La Bochinchera de Cugat, Santa Lucía, Buenos AiresLos Bonitos de Sosa, La Plata, Buenos AiresLa Surera de Saap, Ibicuy, Entre RíosEl Cencerro de Piccioni, Arrufo, Santa FeEl Lamento el Gauchege, de Perret, Capibara, Santa FeLa Costera de Viganoni, San Justo, Santa FeLos De Fierro de Bobati, Loberías, Buenos AiresLa Mochilera de Velázquez, Gualeguay, Entre RíosEl Entrevero de Ecclesia, Costa Grande Entre RíosLa Cautiva de Pizolato, Santa Clara, San LuisLos Taitas de Mendizábal, Las Flores, Buenos AiresFortín De Los Ranchos, de Pollio, Ranchos, Buenos AiresLos Diablos Negros de Papper, Urdinarrain, Entre RíosEl Revuelo de Cesar Zapata, Oro Verde, Entre RíosLa Cerda Brava de Pergolesi, Tostados, Santa FeLos Humildes, de Negui Acosta, Las CuevasChano Izaguirre; Indio Pampa; Miguel GómezTape Chana; Uberfil Concepción; Iván Hoftteter; Juan Carlos Rivero.