Niño de 6 años concientiza sobre la pirotecnia por su "amigo y por las mascotas"

A veces los ejemplos que deberían dar los adultos los terminan inculcando los más pequeños, como el caso de un niño de 6 años oriundo de la localidad rionegrina de Cipoletti, quien preocupado por el indiscriminado uso de pirotecnia decidió confeccionar un folleto junto a su madre, y entregárselo a los transeúntes.El protagonista de esta historia es Simón Olmedo quien le pidió a su mamá que lo ayude a confeccionar un folleto con la leyenda "No a la pirotecnia, por mi amigo Vico y las mascotas". Hicieron 60 fotocopias y el miércoles pasado debutó con la campaña en pleno centro cipoleño.Él mismo repartió lo panfletos a la gente que transitaba por la vereda, de hecho, fue a los bancos y pasó también por varios comercios, con mucha soltura y naturalidad, recorriendo calles céntricas. En tanto, el niño no descarta repetir la iniciativa para llegar a más gente con su mensaje."Yo le mostré un video que circula por Facebook, acerca de cómo sienten los ruidos los animales y los nenes con autismo, y se preocupó mucho de que la gente no tire pirotecnia. Quiso armar un cartelito y pasar casa por casa, pero al final nos fuimos al centro a repartir los panfletos. Él estaba convencidísimo de lo que estaba haciendo. Repartió 60 y quiere seguir repartiendo. Fue algo muy espontáneo", expresó su mamá María Pastor.Los vecinos y comerciantes a quienes llegó a entregarles el mensaje, al detenerse y leer el cartel, se daban vuelta y le gritaban "gracias, Simón". Otros que pasaban atentos a su celular no se dieron cuenta, pero la mayoría tomó nota y tuvo muy buena recepción."Está muy feliz, y convencido de que no van a tirar pirotecnia porque le avisó a mucha gente", contó su madre, enternecida con el gesto y la inocencia de su hijo.Cabe destacar, que su mamá ya ha participado de otras campañas y colectas, de modo que Simón tiene un ejemplo muy cercano que seguir. "Está en la movida conmigo. Como él me acompaña a mí, en todo lo que hago, yo ahora lo acompaño con esto", cerró María. Fuente: (La Mañana).-