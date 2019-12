Lammens: "Vamos a trabajar para que vuelvan los visitantes" a las canchas

Política Lanzan la temporada estival en Entre Ríos con atractiva promoción para familias

"Nuestra voluntad es no resignarnos a no poder convivir dentro de un estadio de fútbol", aseguró ael flamante ministro de Turismo y Deportes de Nación, Matías Lammens.Consultado al funcionario nacional sobre la posibilidad del regreso a las canchas del público visitante, éste explicó: "Si bien es un tema de seguridad, lo vamos a trabajar en forma conjunta porque este año tenemos un desafío enorme que a todos nos tiene muy entusiasmados y es que vamos a tener la Copa América, un evento de primer nivel mundial".Fue en ese sentido que Lammens recalcó que "el mensaje que tenemos que dar es que podemos convivir en paz y armonía, así que vamos a trabajar para que vuelvan los visitantes".Se recordará que en abril de este año, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) había confirmado en su sesión de Consejo que la Argentina y Colombia serán las sedes de la Copa América 2020.Con respecto de la posible vuelta del programa nacional Fútbol para Todos, comentó que "no es un tema que este en agenda". "La situación del país amerita que nos ocupemos de otras cuestiones", argumentó.Al respecto, destacó "la iniciativa entre el sector público y privado para ofrecer una alternativa al alcance de todos teniendo en cuenta la situación económica y social del país".Es que el gobernador Gustavo Bordet lanzó una atractiva propuesta turística para las familias que se acerquen a la provincia. Se trata de estadías para cuatro personas y por siete días en 20 localidades adheridas a un valor de 20 mil pesos."Tenemos un gran desafío para promover el turismo interno y esta iniciativa es para celebrar y replicar en otras provincias", valoró Lammens.Al bregar para "que el país pueda recibir muchos más turistas del extranjero", indicó que "el desafío será conseguir dólares en los próximos años y en eso el turismo cumplirá un rol importante y absolutamente protagónico porque genera más de 15 mil millones de dólares por año y tiene potencial para incrementar ese número"."Tenemos expectativas por una temporada record; el tipo de cambio favorecerá el turismo interno y es una gran oportunidad para conocer destinos del país porque en el país tenemos alternativas increíbles", cerró.