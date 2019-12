Inquilinos le mandaron una carta a Fernández por la ley de Alquileres

La Federación de Inquilinos Nacional le mandó una carta a Alberto Fernández a fin de promover la sanción definitiva de la ley de Alquileres durante el mes de diciembre en el período extraordinario. "Si no se trata perderá estado parlamentario una vez más", advirtió Nire Roldán, de la Concejalía Popular. El proyecto, que obtuvo la media sanción en la cámara de Diputados en noviembre pasado, contempla la extensión del contrato a tres años, una actualización anual de ese acuerdo basado en un promedio del aumento de salarios e inflación y un nuevo sistema de garantías.



"Le mandamos una carta a Alberto Fernández todas las organizaciones nacionales para que la ley de Alquileres sea tratada en extraordinarias y no pierda estado parlamentario en diciembre. Tenemos la mayoría de los senadores de la Nación y esperamos que se sancione", comentó Roldán en diálogo con Radiópolis (Radio 2).



El dirigente rosarino, quien trabaja por los derechos de las personas que alquilan, ponderó la necesidad de contar con la nueva legislación, en medio de un contexto de crisis. "Hay 9 millones de inquilinos que esperan una respuesta, que no pueden pagar, que no saben cómo hacer", señaló y agregó: "Entendemos que es necesario, tenemos un compromiso importanye y necesitamos que se haga ley". La carta

"Estimado Sr. Presidente, Dr. Alberto Ángel Fernández



Desde la Federación de Inquilinos Nacional, nos dirigimos a Usted, antes que nada, para Saludarlo y Felicitarlo por su Asunción a la Presidencia, la cual lo coloca en una situación de extrema responsabilidad con Todos y Todas los argentinos y argentinas, pero en mayor medida con quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad de sus derechos básicos, como es el acceso a una vivienda digna.



Es de público conocimiento la precariedad de muchos y muchas compatriotas en lo que se refiere a sus condiciones de habitabilidad. Argentinos y argentinas quienes, hasta no hace muchos meses, alquilaban una vivienda con sus familias y que el deterioro del poder adquisitivo y desempleo, expulso de sus casas, tornando insostenible el pago del alquiler. Personas que mueren en situación de calle, ante la mirada ominosa de un Estado, hasta hace poco, ausente en cuanto a políticas públicas habitacionales que les permitan hacer frente a su compleja realidad.



Consideramos que estas situaciones deben ser atendidas de modo urgente con políticas públicas que no admiten dilaciones o especulaciones. Desde la Federación de Inquilinos Nacional (FIN), impulsamos junto a representantes del poder legislativo, una Ley de Alquileres, que implica una modificación de ciertos aspectos del Código Civil y Comercial de la Nación, que se refieren al contrato de locación para vivienda familiar y plantea, entre otras, mejoras en el cálculo para el incremento del canon locativo. Proyecto de Ley (S4809/18), modificado del que obtuviera media sanción por unanimidad en el Senado en 2016 y posteriormente perdiera estado parlamentario. Hoy, nuevamente, estamos a la espera de que el proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, el pasado mes de noviembre, obtenga la aprobación final y se convierta en Ley en el Senado.



El proyecto de Ley de Alquileres, pone de manifiesto la enorme crisis habitacional que padece Argentina desde hace más de un siglo y permitirá que se pueda contratar en condiciones de justicia, claridad y equidad.



Son más de 9 millones, la población que alquila y según una encuesta del FIN de Febrero del 2019, realizada a nivel nacional, se invierte alrededor del 45-48% de los ingresos en solamente el pago de alquiler, sin nombrar los demás gastos que implica dicha acción. Desde la Federación, entendemos que la solución para los/as inquilinos/as no puede sólo abordarse con soluciones cómo, la construcción de más inmuebles, o la toma de créditos basados en UVA que constituyen una estafa en un contexto de inflación descontrolada sin mediante intervención activa del Estado defendiendo los intereses de los inquilinos. Si bien, a partir de su asunción y con la creación del Ministerio de Vivienda y Hábitat, el cual aplaudimos, se logrará subsanar la vulnerabilidad de muchos/as argentinos/as que no cuentan con un techo digno propio para vivir, los alquileres seguirán existiendo y las inmobiliarias seguirán haciendo de la necesidad del inquilino/a, a un techo digno, un negocio que sólo enriquece al que más tiene.



Como Federación y defensores de los derechos de los/as inquilinos/as, consideramos que es sumamente importante y necesario que deba ser tratada por los representantes que el pueblo ya tiene en el Congreso de la Nación la Ley de Alquileres, la cual prevé, entre otros: la duración del contrato de dos a tres años, la actualización anual del valor a través de un índice conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del IPC y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), como así también la inscripción de los contratos a través de la AFIP.



El vínculo que une a Inquilinos/as y propietarios o inmobiliarias es una relación de fuerza desigual. Nada más alejado de un "contrato entre pares", donde se puede "negociar", cuando una de las partes necesita un techo para su familia. Estas desigualdades son las que un Estado presente debe equilibrar a fin de disminuir la enorme brecha que existe entre el mercado inmobiliario y quien debe alquilar para vivir. Como ya lo dijo Scalabrini Ortiz en 1.946: "Todo lo que no se legisla, se legisla implícitamente en favor del fuerte. La igualdad teórica es una desigualdad práctica a favor del poderoso."



La Federación de Inquilinos Nacional, con sus organizaciones conformantes en distintas provincias del país (Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Santa Fe, Río Negro, entre otras) brinda acompañamiento jurídico gratuito a los/as inquilinos/as para que conozcan, ejerzan y fortalezcan sus derechos, e intenta que los Estados Municipal, Provincial y Nacional se comprometan con la problemática de los/as Inquilinos/as. En este sentido, y con nuestro más fuerte apoyo y convicción hacia su política y filosofía para gobernar nuestro país, solicitamos su actuación inmediata como miembro importante y destacado de un espacio político que ya cuenta con representación en el Congreso de la Nación para que se sancione la Ley de Alquileres y se promuevan algunas de las iniciativas planteadas anteriormente a fin de que los/as inquilinos/as puedan gozar de un mínimo de estabilidad y equidad.



Sin más, acompañando su presidencia, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo afectuosamente".



Lineamientos del proyecto



Los aspectos centrales de la reforma del Código Civil y Comercial referido a la ley de alquileres son la extensión de un contrato de dos a tres años, un nuevo mecanismo de actualización anual ?en lugar de semestral?, que se calculará en base al aumento de la inflación y el salario.



En ese sentido se establece una fórmula para la actualización de los precios, combinando el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).



Otro punto clave del proyecto es que se dispone que el inquilino podrá optar por presentar como garantía un aval bancario, seguro de caución; garantía de fianza; o personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente. (Rosario 3)