Divertido video para contar a sus padres que se lleva cuatro materias a febrero

Diciembre, la época del año en la que los estudiantes terminan las clases con una alegría o sufren por las materias bajas que complican sus vacaciones. Antes de las fiestas se define el futuro de muchos adolescentes que deben llevarle a sus padres los resultados esperados para poder tener la libertad deseada durante el verano, pero en el caso del rosarino de 17 años Jeremías Paletta, la entrega de su boletín no fue nada sencilla.Seis materias bajas: dos a diciembre y cuatro a febrero. No, esas cuatro no las rindió mal, simplemente fue tan flojo su desempeño que los docentes lo mandaron a estudiar durante dos meses para presentarse en la segunda oportunidad. Jeremías está en 4° año y para pasar a 5° tendrá que aprobar al menos cuatro de las seis materias que reprobó.Este era el panorama del chico antes de enfrentar a sus padres con la pésima noticia. Es que ellos estaban al tanto de las seis materias bajas, pero pensaban que podría rendirlas en diciembre y terminar el año con el "tema colegio" resuelto. La salida que encontró este alumno vago pero talentoso fue armar un divertido video que le evitara ver los rostros de sus padres y tolerar los gritos furiosos. La idea era: vean el video y vayamos directo al castigo.Al ver la genial obra del muchacho, Anto, la hermana mayor de Jeremías, compartió el clip en su cuenta de Twitter y rápidamente se viralizó. Tuvo más de 1 millón de reproducciones y 140 mil "me gusta"."Chicos mi hermanito hizo este video porque no sabía cómo decirles a mis papás que se llevó 4 materias directo a febrero. Ellos pensando que rinde las 6 ahora", contó la chica al compartir las imágenes.Para atenuar la bronca de sus padres, el chico apeló al humor y arrancó su clip con "estadísticas": "En una encuesta en 2012 se descubrió que el 22% de los jóvenes fuman en Argentina". Luego, agregó: "El mayor consumo de alcohol se da entre los 15 y 19 años; miles de menores de edad roban (y se drogan) en Argentina". Y cerró con la dura verdad: "Así que espero que no se enojen cuando se enteren que me llevo cuatro a febrero".En los próximos días tendrá que rendir Historia e Inglés y para febrero quedará Economía, Administración, Matemática y SIC (Sistema de Información Contable)."Las notas las entregaron la última semana de clases. Ahí fue cuando me enteré que me llevaba cuatro a febrero y dos a diciembre, y no sabía cómo decirles a mis papás sin que se enojaran. Ellos ya me venían amenazando durante todo el año diciéndome 'más te valga no llevarte ninguna'", contó Jeremías a Infobae.Además, el chico explicó que a pesar del humor con el que encaró el asunto, no logró calmar la bronca de sus padres: "El día antes de rendir la supuesta materia que rendía en diciembre les pase el video para que sepan que, en verdad, la rendía en febrero. Lo pasé al grupo de Whastapp que tenemos de la familia pero ninguno de los dos lo vio porque pensaron que no era importante. Después les insistí, lo vieron y se enojaron igual: no cumplió la función de conmoverlos o hacerlos reír. Yo sabía que se iban a enojar, pero intenté que no sea tanto".