Pronostican hasta 35 grados para hoy en Entre Ríos: Se aproxima un frente frío

Elevadas temperaturas se registrarán hoy en Entre Ríos, con máximas que rondarán los 34 y 35 grados durante la tarde. La jornada se presentará mayormente soleada y sería la víspera de la llegada de un frente frío a la región.Según el Servicio Meteorológico Nacional, a partir de mañana habrá un descenso gradual de la temperatura, con tiempo inestable y viento rotando del sector sur, lo cual podría ocasionar algunas lluvias y tormentas este viernes.En cuanto al fin de semana, no se anuncian precipitaciones, pero se advierte que no serán días ideales para meterse a la pileta, dado que las mínimas estarían entre 14 y 16 grados, mientras que las máximas no llegarían a 30, pese a que estaría mayormente soleado.