Denuncian la apertura irregular de un canal en islas entrerrianas

El grupo ambientalista denominado Amigos de la Isla Autoconvocados denunció situaciones llamativas e irregulares en las islas, en la zona de El Embudo. Esta organización advirtió que se está realizando la apertura de un canal con fines de uso recreativo para veleros, lanchas y embarcaciones de gran calado, para la etapa de vacaciones. Ante este escenario, solicitaron que se paralicen las obras que se están llevando adelante con máquinas de gran envergadura, y convocaron a una caravana náutica de protesta para este sábado, a las 15, para expresar un contundente rechazo a este tipo de intervención.La bajante histórica del río Paraná generó un marco muy particular, tanto para el tránsito fluvial como para los ingresos a distintos sectores de las islas entrerrianas, frente a la ciudad. Según la agrupación ambientalista, ese condicionante no permite la entrada de embarcaciones a la laguna El Embudo.De acuerdo a la denuncia comunicada públicamente, esa complicación no está afectando tanto a los isleños, "pero sí a un grupo de no más de 10 personas relacionadas a la Vecinal El Embudo, que tienen intereses particulares dentro de la laguna, y ante el pronóstico de que la bajante se extienda en el tiempo durante el verano y les haga perder gran parte de la temporada estival, decidieron contratar maquinaria pesada para abrir un canal en medio de la isla y así poder entrar con sus embarcaciones de gran calado".Desde Amigos de la Isla Autoconvocados se encargaron de puntualizar que "para poder obtener la autorización de la obra de canalización pusieron como excusa el acceso a una escuela", pero a la vez precisaron que "la misma está cerrada por vacaciones hasta el mes de marzo".La posible solución que proponen desde los Amigos de la Isla Autoconvocados es que se cierre el paso de agua a través de la caleta del Club de Velas, y que se drague La Boca de El Embudo.Teniendo en cuenta todo este tablero de situación, desde la agrupación solicitaron "la urgente paralización de las obras de canalización, el llamado a una mesa de diálogo con la participación de todos los interesados" y la realización de un estudio serio de impacto ambiental sobre las obras".Informaron que están organizando una caravana náutica de protesta, para este sábado, a las 15, en la zona de la obra.