Abrirían causa al joven que festejó su egreso disfrazado de víctima de femicidio

La Justicia de Córdoba analiza si le abre una causa por contravención al alumno Tomás Vidal, que festejó su recibida disfrazado de "víctima de femicidio", tras lo cual la Universidad Siglo 21 le sacó el título.El caso de Vidal se viralizó a raíz del repudio que generó el hecho, tras lo cual la casa de estudios le anuló la tesis, lo obligó a recursar el seminario y deberá asistir a una materia de género y diversidad.De acuerdo con lo que indicaron las fuentes, Aragón entiende que la conducta de Vidal "no aparece configurativa de infracción a norma penal alguna", aunque evaluó que podría encuadrar en una infracción al Código de Convivencia Ciudadana de la provincia.Por su parte, la rectora de la Universidad Siglo 21, María Belén Mendé, declaró a Cadena 3 que es una "infracción grave" y que "no representa a la comunidad de egresados". Además, reveló que "se lo deja libre en su materia de seminario final que estaba rindiendo, lo que implica que deberá cursar la materia y una materia de género y diversidad en el último semestre".Vidal había egresado de la carrera Comercio Internacional y festejó este lunes su egreso envuelto en una bolsa de plástico, con una soga en el cuello y un cartel con las frases: "La culpa no era mía", "Aborto legal" y "Se va a caer".Además de la Universidad, la comisión directiva del Tala Rugby Club de Córdoba, de donde Vidal es miembro, emitió un comunicado en el que repudió "cualquier manifestación discriminatoria sobre los derechos de la mujer como la protagonizada por un grupo de jóvenes"."Lamentamos y condenamos expresiones de este tipo, totalmente reñidas con los valores que inculcamos cotidianamente a través de la enseñanza del deporte en nuestra institución", se indicó en el comunicado difundido en la cuenta oficial de Twitter del club.