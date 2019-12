Eligieron al mejor toro del mundo, y el criador es entrerriano

Foto 1/2 Foto 2/2

Luego de haberse consagrado este año en la Exposición Rural de Palermo, "Caldén", el toro que logró el título de Gran Campeón Macho, ahora fue elegido como el "Mejor Toro del Mundo". Perteneciente a la cabaña Santa Irene, el reproductor nació en Corrientes, pero se crió en Gualeguaychú.



"Calden" tiene dos años, pesa 800 kilos actualmente y tiene 40 centímetros de circunferencia escrotal. Y el veterinario de la cabaña encargado de su cría fue el gualeguaychuense Diego Grané.



"Calden, ¡Champion of the World! ¡Otro Ganagrinazo!", escribió Grané en su perfil de Instagram. El término Ganagrinazo fue en referencia a Ganagrin S.A., la empresa dueña de la cabaña y que es presidida por Luis Otero Monsegur.



"Un contundente año que quedará en la memoria de todos los que forman parte de este equipazo", escribió luego, en referencia no sólo a esta última victoria sino también a la obtenida en la Exposición Rural, cuando por primera vez la cabaña se consagró como máxima ganadora en Palermo. Además, en 2019 Ganagrin S.A. este año ganó el Premio a la Excelencia Agropecuaria La Nacion / Banco Galicia en la categoría "Mejor Cabaña del Año".



El veterinario nacido en la ciudad Diego Grané es una auténtica eminencia en el tema de criar animales campeones: en 2018, una hembra Braford llamada Matilda y que fue criada y presentada por el gualeguaychuense terminó siendo elegida como la "mejor vaca del mundo", un reconocimiento internacional que otorga todos los años la asociación Braford Breeder a los mejores ejemplares de esa raza premiados en las exposiciones más importantes del planeta. Esta asociación es la misma que esta vez premió a "Calden".



"El toro es muy armónico y gran productor de carne. Si mirás el cuarto de ese toro la carne que lleva es mucha y muy buena, La carne más valiosa que se exporta de Argentina está justamente en ese sector y eso se trasmite Es decir, los novillos, terneras y vacas que salgan de este toro en el futuro van a ser carniceros", había informado Luis Otero Monsegur a mediados de este años sobre "Calden". "Nosotros somos productores de carne y la genética está en función de la producción de carne. Si somos capaces de tener un novillo de exportación a los 20 meses y buenas conversiones de alimentos, habremos logrado nuestro objetivo", había agregado.



En ese sentido, luego de la Expo Rural de Palermo Jorge Pastori, encargado del campo Santa Irene y responsable de la unidad de Genética de Ganagrin, había adelantado que la idea era seguir la línea de sangre de este toro por lo que no lo van a vender sino que van a congelar semen. "Desde chico lo venimos siguiendo al toro. El año pasado sacó un tercer premio en la Rural de Corrientes", había indicado. (El Día)