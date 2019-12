Se casaron y eligieron a su perro como como testigo de ceremonia

En Trelew, Chubut, una pareja se volvió furor tras la difusión de una serie de imágenes de su casamiento. Los protagonistas -Pamela y Sergio- le permitieron a Benjamín Osuna, fotógrafo de la ceremonia, que compartiera las mismas en sus cuentas de Twitter e Instagram, lo que originó miles de retuits, likes y comentarios que tuvieron como protagonista a Oso, el perro familiar.Oso fue elegido como testigo de la pareja para celebrar la unión, tal como lo comunicó el fotógrafo en las redes sociales. "Hoy trabajé en un casamiento donde los novios decidieron entrar con su perro. Encima le pusieron un trajecito. Dios, ¡fue el mejor casorio del mundo!", redactó.Fue el mismo Osuna quien dialogó con Infobae y reveló más detalles de la fiesta: "Había hablado con los novios previamente. Me comentaban que los abuelas le estaban preparando el traje a medida", contó. En las imágenes se observó al perro vestido con camisa, pantalón y moño color violeta. Y agregó: "Oso se portó muy bien durante la celebración".Pamela y Sergio decidieron que la música no estuviese tan alta para que su mascota no sufriera el ruido del lugar. "Parecía que el perro entendía todo lo que estaba pasando. Se llevó todas las miradas y se cansó de comer. En el adorno de la torta también estaba él. ", contó Osuna.El fotógrafo de 23 años también narró que cuando los novios se dispusieron a bailar el vals, el perro "se acercó a querer bailar también. Es muy inteligente. La gente en el casamiento estaba muy contenta, todos sabían el amor que le tienen los recién casado a Oso".Osuna admitió que fue la primera vez que le tocó trabajar en una fiesta en la que la pareja incorporó a su perro durante todo el festejo. "Cada vez que pasaba por un espejo se detenía a mirarse en él. Un personaje total", indicó el fotógrafo que también vive en Trelew.Y completó: "Yo subía historias en Instagram y las imágenes en Twitter. Al instante se volvieron furor. La verdad es que tuve que silenciar las notificaciones en ambas redes sociales porque no me paraba de vibrar el celular. Literalmente fue único".