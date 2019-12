Denuncian la apertura de un canal en islas del río Paraná

Esta organización advirtió que se está realizando la apertura de un canal con fines de uso recreativo para veleros, lanchas y embarcaciones de gran calado, para la etapa de vacaciones. Ante este escenario, solicitaron que se paralicen las obras que se están llevando adelante con máquinas de gran envergadura, y convocaron a una caravana náutica de protesta para este sábado, a las 15, para expresar un contundente rechazo a este tipo de intervención.La bajante histórica del río Paraná generó un marco muy particular, tanto para el tránsito fluvial como para los ingresos a distintos sectores de las islas entrerrianas, frente a la ciudad. Según la agrupación ambientalista, ese condicionante no permite la entrada de embarcaciones a la laguna El Embudo.De acuerdo a la denuncia comunicada públicamente, esa complicación no está afectando tanto a los isleños, "pero sí a un grupo de no más de 10 personas relacionadas a la Vecinal El Embudo, que tienen intereses particulares dentro de la laguna, y ante el pronóstico de que la bajante se extienda en el tiempo durante el verano y les haga perder gran parte de la temporada estival, decidieron contratar maquinaria pesada para abrir un canal en medio de la isla y así poder entrar con sus embarcaciones de gran calado".Desde Amigos de la Isla Autoconvocados se encargaron de puntualizar que "para poder obtener la autorización de la obra de canalización pusieron como excusa el acceso a una escuela", pero a la vez precisaron que "la misma está cerrada por vacaciones hasta el mes de marzo".En ese marco de reclamos, exigencias y falta de certezas, expusieron algunas preguntas muy puntuales: "Si la escuela es la principal beneficiada por la canalización, ¿por qué la obra no la solicitó la directora del establecimiento, o los padres de los niños que asisten al mismo?" Y agregaron: "¿Por qué se presenta la nota en el mes de noviembre, cuando está por terminar el ciclo lectivo? ¿Cómo puede ser que un grupo de vecinos obtenga tan rápido una autorización para realizar una obra de semejante magnitud?"."Son preguntas que nos hacemos y que no encuentran respuestas lógicas o coherentes, por eso llevamos adelante este reclamo", destacaron.Según describieron, el problema de la laguna El Embudo, situada en las islas del Paraná, frente de la ciudad, a la altura del acuario, se suscitó hace algunos años cuando el Club de Velas decidió hacer una caleta dentro de la laguna y unirla con El Saco, lo que produjo el cambio de la corriente de agua dentro de la laguna y el cierre de la entrada natural de la misma, conocida como La Boca de El Embudo.La posible solución que proponen desde los Amigos de la Isla Autoconvocados es que se cierre el paso de agua a través de la caleta del Club de Velas, y que se drague La Boca de El Embudo.Teniendo en cuenta todo este tablero de situación, desde la agrupación solicitaron "la urgente paralización de las obras de canalización, el llamado a una mesa de diálogo con la participación de todos los interesados, con la intervención de personas idóneas, competentes, y conocedoras de la ecología y la particular dinámica de estos ambientes, para la realización de un estudio serio de impacto ambiental sobre las obras"."Las autoridades deben dar respuestas a esta problemática", subrayaron con énfasis."Es muy importante que se arme esta mesa de diálogo para que se pueda avanzar en estas discusiones y debates. En ese marco, deben jugar un papel mucho más activo las autoridades de Entre Ríos, por una cuestión de jurisdicción, junto a todas las organizaciones que puedan estar involucradas", remarcaron."Hay que encontrar una solución que satisfaga a todos, que sea sustentable en el tiempo, porque esta obra puede tener consecuencias muy graves para su entorno", advirtieron.Desde esa plataforma de reclamos, repitieron que están organizando una caravana náutica de protesta, para este sábado, a las 15, en la zona de la obra."Como está previsto que la bajante se prolongue, hay personas con intereses particulares que no se quieren perder la temporada. Acá, los isleños y los chicos que van a la escuela no pueden financiar esta obra. Queda claro que la escuela es una excusa", remarcó Santiago, referente de Amigos de la Isla Autoconvocados. (La Capital/ Fotos: Facebook Nautica Full Time )