Sueño cumplido: A los 90 años terminaron la escuela primaria

Jesús Méndez, de 91 años; Olga Cuellar, de 84 años; Justa Gauna, de 85 años y Hermelinda González, de 86 años, son los flamantes egresados de la escuela primaria de Santa Ana de los Guacaras, un pueblo ubicado a 15 kilómetros de la capital de Corrientes. La vida no fue fácil para ellos, que nacieron en tiempos en los que el trabajo era primordial, más si vivían en una zona rural, y la educación escolar era para unos pocos privilegiados.Trabajaron desde muy pequeños y hasta hace unos años; sus manos curtidas no sabían de lápices aunque guardaban las ganas de aprender a escribir, un deseo que nunca enterraron. El momento de la revancha les llegó y hoy con 84, 85, 86 y 91 años terminaron sus estudios primarios, recibieron sus diplomas, tuvieron su soñada fiesta de egresados y se preparan para que 2020 los vea iniciar la secundaria.Todos participaron del Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinES), un plan educativo nacional que rige desde 2008 nacido con el objetivo de que las personas mayores de 18 años puedan finalizar sus estudios primarios y secundarios. Hasta fines de 2013, este programa alcanzó a 1.394.000 personas de las cuales 400.000 egresaron.Tras tres años de convicción y compromiso, los cuatro estudiantes portaron la bandera, recibieron el diploma y celebraron con una la fiesta de egresados. Y ahora van por más: se inscribieron para afrontar los estudios secundarios.La titular del Área de Adultos Mayores de la Municipalidad correntina, Daniela Vendler, contó a Cadena 3 que la comuna está habitada por muchas personas de tercera edad que no pudieron ingresar a la escuela, ya que debieron trabajar en el campo desde pequeños."Fue una experiencia única. Antes de ingresar a esta nueva secretaría pública, trabajé en un club de abuelos y me encontré con bastantes adultos que no sabían sumar o solo sabían algunas letras. Ahora están contentos que no necesitan la ayuda de sus familiares para poder leer", expresó.La funcionaria explicó la importancia de que continúe el programa que permite finalizar los estudios primarios y secundarios. "Siempre aparecen nuevos planes y a los dos meses los cortan. Por eso queremos que estos casos se conozcan e impulsen más medidas de incentivo a estudiar", agregó.El acto de fin de año contó con la asistencia de todos los habitantes de Santa Ana, quienes se encargaron de agasajar y reconocer al gran esfuerzo de los más grandes.La fiesta tuvo un cierre emotivo: la costumbre de los egresados del pueblo es cantar un tema de despedida y la canción elegida por los adultos fue "Gracias a la vida" de Violeta Parra, pero en lengua de señas.