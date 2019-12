El joven argentino que creó prótesis 3D para niños lamentó el dólar turista

30% más caro los insumos para mis prótesis

30% más caro el servidor de la plataforma para pedir prótesis por el mundo

30% más caro la electrónica para las impresoras 3D solares, la prótesis con I.A., los insumos de la liga de inventores, etc

100% nuestras ganas de seguir ayudando — Gino Tubaro ? (@ginotubaro) 16 de diciembre de 2019

Por los que me consultan donde estuve cuando el dólar se fue de X a Y: estuve entregando más de 300 prótesis 3D gratuitas y sufriendo los aumentos como todos. De 250 a más de 1000 pesos el kilo de material. — Gino Tubaro ? (@ginotubaro) 16 de diciembre de 2019

Las reacciones frente a la decisión del nuevo Gobierno de implementar un impuesto del 30% a los gastos en dólares realizados en el exterior no solo llegaron desde el sector empresario, que podría verse afectadas de múltiples maneras. Quien también expresó su descontento en las redes sociales fue Gino Tubaro , el joven creador de manos robóticas para niños, fabricadas con impresoras 3D que ya lleva donadas más de 1200 prótesis de forma gratuita., publicó Tubaro en su cuenta de Twitter Tubaro, y concluyó: "100% nuestras ganas de seguir ayudando".Tubaro sorprendió a todos cuando a los 18 años empezó a fabricar prótesis de manos con tecnología 3D a un costo que apenas alcanzaba entonces los $250. Esa iniciativa le valió incluso el reconocimiento del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante su visita a Buenos Aires.Con su proyecto, Atomic Lab, lleva donadas más de 1200 prótesis para niños de manera totalmente gratuita. El viernes pasado, de hecho, entregó 20 nuevas prótesis 3D y recibe continuamente pedidos de muchos países del mundo. "Soy inventor, me dicen Capitán Atómico, porque transformo chicos en súper héroes", se describe Tubaro en sus redes.A mediados de este año, Tubaro contó en televisión que a través de su emprendimiento recibe "pedidos de más de 44 países". "En este momento tenemos 5000 personas esperando la entrega. Necesitamos bancar a los programadores y conseguir materiales para poder invertir y seguir ayudando a la gente", añadió.Hacer cada prótesis le costaba en julio alrededor de $600. Si se implementa el impuesto impulsado por el Gobierno, que no aplica solo a los gastos hechos en el extranjero sino a cualquier bien o servicio que se compre en dólares vía tarjeta de crédito, deberá recalcular sus costos.