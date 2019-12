Temporal en Concordia: Asistieron a 427 familias

El Secretario de Desarrollo Social Municipal de Concordia, expresó aque "había un alerta pero no pensamos que iba a ser así, nos sorprendió. Tenemos equipo de emergencia pero no logramos dar abasto. Hasta el mediodía atendimos 427 familias, de las cuales 354 tenían problemas de voladuras y roturas de techos. Son 63 las familias que denunciaron caída de árboles y otros inconvenientes"."Nuestro equipo de emergencia se activa cada vez que ocurre algo así. Había más de 10 equipos en la calle haciendo asistencia primaria para que se detenga la entrada de agua y que no se mojen las pertenencias de la gente. Nos superó la cantidad de agua caída. Hasta las 6 am cayeron 104 milímetros en Concordia", confirmó.Asimismo, indicó que "hay viviendas a las que se les cayeron árboles encima y las personas no las pueden seguir habitando. El municipio los asiste. Se fueron a casas de familiares. No hay personas evacuadas"."Hubo más de 271 voladuras de techo. Es muy triste la situación, la ciudadanía se lleva la peor parte. Lo poco que tiene la gente se le moja, se le pierde. No hubo personas lastimadas ni trasladadas a centros de salud", finalizó.