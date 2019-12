La situación del suministro eléctrico ante el fenómeno climático

Enersa informó sobre la situación del suministro eléctrico a raíz del fenómeno climático que se vivió en nuestra provincia y que repercutió con especial intensidad en la ciudad de Paraná, con una caída de lluvia del orden de los 200 milímetros.



A las 12 del mediodía del día de la fecha, la empresa de energía estatal ha recibido un promedio de 400 reclamos aislados en toda la provincia (mayormente rurales) que ya fueron derivados para su atención (100 de ellos de Paraná).



En el interior, "contamos con zonas rurales afectadas en distintos puntos a los que resulta difícil acceder debido al estado anegado de los terrenos. Actualmente, se encuentran fuera de servicio distribuidores en Los Charrúas, Colonia Roca y General Campos, cuyos reclamos ya han sido tomados y debidamente derivados".



A pesar de las inclemencias del tiempo, los operarios "trabajan de manera ininterrumpida. Ante este tipo de situaciones, Enersa ha triplicado el número de cuadrillas para poder solucionar los inconvenientes con la mayor celeridad posible", remarcaron desde la empresa.



En tal sentido, dieron cuenta que "es muy importante extremar las precauciones a la hora de movilizarse por la vía pública y evitar tomar contacto con cables cortados, postes de luz y árboles. Asimismo, y ante casos de viviendas anegadas, Enersa siempre procederá a desconectar el suministro eléctrico hasta que las condiciones vuelvan a ser seguras para su reposición". Recomendaciones en caso de vivienda inundada

Si usted está en un inmueble que se encuentra inundado:



? Desconecte, si es posible, el interruptor del tablero principal del inmueble.



? Evite que las personas circulen dentro del inmueble si no se cumplió el primer paso.



? Utilice botas de goma o calzado de suela aislante.



? En caso de necesitar ingresar al domicilio, desconecte el interruptor del tablero principal, siempre que el nivel de agua lo permita.



? Al proceder a la desconexión, evite al máximo el contacto con el agua y, si es posible, párese sobre materiales aislantes. (Ej.: silla plástica o de madera).



? Si el agua alcanzó en algún momento el tablero principal, o hay agua en el inmueble y aún no ha sido posible la desconexión, solicite a Enersa que verifique la ausencia de tensión.



En caso de que el agua se haya retirado:



? Nadie debe tocar artefacto alguno ni el entorno de bocas de tomacorrientes o interruptores, hasta tanto se efectúe la desconexión y se proceda a verificar si el nivel de aislación es suficiente y efectuar los reemplazos que se consideren necesarios.



? Antes de volver a dar tensión desde el tablero principal, desconecte todos los artefactos y aparatos eléctricos del hogar.



? Haga revisar los aparatos que hayan sido alcanzados por el agua por un técnico matriculado y manténgalos desconectados hasta que se haya verificado su correcto funcionamiento y nivel de aislación.



? Tome los recaudos necesarios. No arriesgue su vida ni sus bienes personales.



Para todo tipo de reclamos o inconvenientes, se puede llamar sin cargo al Servicio de Atención Telefónica Integral (S.A.T.I.), 0-800-777-0080, las 24 horas, todos los días del año.



Ante falta de suministro eléctrico, puede efectuar un reclamo a través de su teléfono celular enviando LUZ ESPACIO NÚMERO de ID al 70080.