Una "chica fitness" culpó a su entrenador por una hemorragia cerebral

Noelia Mareco, una joven misionera que practica fitness, se descompensó en medio de una competencia hace algunos meses y terminó en el hospital. En ese momento le diagnosticaron deshidratación, pero después descubrieron que en realidad había tenido una hemorragia cerebral que la podría haber matado.La joven responsabilizó a quien era su entrenador, propietario de un gimnasio en la ciudad de Posadas. Según su relato, sin haberle pedido exámenes médicos el entrenador le recetaba suplementos para quemar grasas en altas dosis.La consecuencia fue que en octubre esos suplementos casi la matan. Los estupefacientes afectaron de forma severa a su organismo. Mientras se recupera, Noelia decidió compartir su caso en las redes sociales. "Mi finalidad principal es concientizar a las chicas, en el lugar donde entrenaba siguen yendo muchas chicas, ahora que se acerca el verano hacen lo que sea para llegar al cuerpo deseado", explicó.Después de hacerlo público, alrededor de 13 chicas se comunicaron con ella y le dijeron que habían pasado por una situación similar con el mismo preparador, por lo que la competidora admitió que evalúa denunciar al falso profesional."Rehabilitación por meses, no es nada. Haberme atrasado en la facu, no es nada. No poder viajar en vacaciones, no es nada. No poder entrenar por un tiempo, no es nada. Lo que más vale por encima de todo es que hoy día puedo compartir los asados de papá con mi familia, reírme y hablar con ellos, jugar con mis sobris y mi perrito, compartir momentos con mi @agustinmiladin que la remó conmigo desde el principio y ver a todos mis amigos/as. Eso sí que vale", escribió en otra publicación.