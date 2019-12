Es 1969 y tiene 85 mil km: Fotos e historia del primer auto que cruzó el túnel

Trece de diciembre de 1969. Un Rambler Ambassador blanco se prepara para cruzar por primera vez el Túnel Subfluvial. Por detrás lo sigue una caravana de autos de la época en su mayoría de color negro. Adelante, una cinta blanca se desata y el auto avanza dejando inaugurada la emblemática obra que unió las provincias de Santa Fe y Entre Ríos e integró la región Mesopotámica al país.El auto que hace 30 años fue protagonista de ese día histórico que cambió la vida de muchos santafesinos y entrerrianos, todavía recorre las rutas. El Rambler modelo americano se encuentra en muy buen estado en la localidad de San Guillermo.En los papeles del auto "presidencial", como se lo conoce, figura que en febrero de 1969 lo compró cero kilómetro el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Lo adquirieron especialmente para cortar la cinta e inaugurar el paso en el Túnel. Permaneció en el estado durante 18 años y cuentan que fue Sylvestre Begnis quien lo utilizó para recorrer la provincia en su segundo gobierno tras el regreso de la democracia (1973-1976). Luego fue comprado por un rafaelino que lo tuvo apenas por dos años.Hoy el vehículo tiene, con sus 50 años, 85.000 kilómetros y se encuentra en muy buenas condiciones mecánicas. Su dueño actual se enamoró de la historia detrás de este auto de lujo."Rambler hay muchos, pero que inauguraron el Túnel solo uno. Su precio es incalculable, porque lo que vale es su historia, más que el auto en sí mismo", dijo Marcelo Ortolano en diálogo con. El hombre compró el vehículo hace tres años a su tercer dueño, el responsable de la funeraria de la localidad de Santa Clara de Saguier - en el departamento Castellanos-."Fui a acompañar a un amigo a ver un auto. Yo no tenía intenciones de comprar nada pero cuando llegamos estaba este Rambler al lado. Me gustó mucho y pregunté cuánto salía. En ese momento el dueño me dijo que no estaba a la venta porque era el que había inaugurado el Túnel Subfluvial. Y le terminamos haciendo una oferta por los dos autos o nada", recuerda Ortolano.Así fue como el Rambler Ambassador, que ya en ese entonces estaba pintado de celeste metalizado, viajó hasta la localidad del departamento San Cristóbal. "El auto mecánicamente está impecable, en muy buen estado. Con la familia lo usamos bastante", comentó Ortolano quien es un apasionado de los autos antiguos e integra la Asociación Clásicos y Antiguos San Guillermo.Actualmente, el auto está pintado de celeste. Eso se debe a que el anterior dueño decidió quitarle el blanco. "Tiene una chapita identificatoria en donde están todos los códigos, de pintura y de tapizados. Y el que tiene es de color blanco, ese es el original", relató. De hecho, queda en evidencia en algunos sectores del auto en donde la pintura celeste comienza a descascararse."Tiene 85 mil kilómetros de fábrica, de los cuales ya le hice cuatro mil", afirmó. Sobre el particular, hay que aclarar que en el año 1980 sufrió un cambio de motor pero fue reemplazado por otro similar. Se trata del clásico motor "Tornado", que hiciera famoso otra línea de autos como Torino. Pero atención, toda la modificación quedó registrada y así lo ponen en evidencia los documentos que mostró Marcelo.El hombre que está orgulloso de su auto explicó que este era utilizado en la época por presidentes y gobernadores por sus lujos y comodidad. Venía para ese entonces equipado de fábrica con levantamiento eléctrico de vidrios, dirección hidráulica, aire acondicionado, apoyabrazos, cinturones de seguridad, frenos de disco delanteros. "Era uno de los autos más adelantados de la época. Este tiene todo eso y le funciona todo. Es un auto muy confortable. Yo tengo un Focus 2009, pero te subís a los dos y te quedás con el Rambler por su comodidad", sentenció.