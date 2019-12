Los oftalmólogos festejan su día: Las recomendaciones para cuidar la vista

El 13 de diciembre es un día para homenajear a los médicos oftalmólogos, que ponen a diario su esfuerzo al servicio del cuidado de la salud visual, con motivo de conmemorarse la festividad de Santa Lucía, protectora de la vista."Los oftalmólogos festejamos nuestro día en conmemoración a Santa Lucía, la patrona de los no videntes. Festejamos nuestro día, trabajando", aseguró ael director del Instituto Santa Lucía de Paraná, Mauricio Magurno, quien hace 30 años se recibió se médico y hace 26 que me dedica a esta especialidad.En la oportunidad, el oftalmólogo se refirió a las enfermedades más frecuentes en la vista. "En esta época del año son muy comunes las conjuntivitis virales, las epidémicas por el uso masivo de las piscinas", advirtió, al tiempo que mencionó: "glaucoma, conjuntivitis y ojo seco".En tanto que a los usuarios de lentes de contacto les recomendó "que no los utilicen en las piscinas, el río o el mar porque el lente capta gérmenes con muchísima facilidad"."De las conjuntivitis epidémicas la más común es el adenovirus que puede generar secuelas", alertó. Fue en ese sentido que recomendó a los padres que "si los niños presentan síntomas compatibles con conjuntivitis viral no los lleven a las piletas, porque eso favorece la propagación y genera epidemias virales de verano".Al asegurar que se recomiendan que los controles sean "una vez al año", Magurno resaltó que "desde el nacimiento se estimulan los controles visuales para detectar precozmente enfermedades oftalmológicamente que puedan ser correctamente tratadas y no dejen secuelas a lo largo de la vida"."El uso de aparatos electrónicos, en los niños sobre todo, genera distintos tipos de alteraciones que algunas estas relacionadas con los ojos y otras no", comentó. "La actividad visual cercana prolongada por el uso de aparatos electrónicos induce al desarrollo de miopía", agregó.Respecto de la exposición al sol, el especialista recalcó que "es fundamental la utilización de gafas con protección UV del 100%, y deben ser adquiridas en ópticas debidamente habilitadas".Además, "por el uso de aire acondicionado se recomienda la lubricación de los ojos".En relación a las recomendaciones por las Fiestas, hizo hincapié en "no utilizar pirotecnia". "Todos los años tenemos traumatizados por el uso de pirotecnia, y son comunes los corchazos", acotó.