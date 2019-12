El Ventilador: el Túnel, la obra emblema del federalismo

La gran proeza

"Hice el inventario de las cosas que se usaron en la construcción"

Luis Sotes Testa tiene 84 años y realizó el inventario de la obra

"El Túnel es la expresión del federalismo"

Fernando Pais, periodista santafesino que realizó su tesis con la historia del Túnel

"El Túnel es una unión de 36 tubos de 74 metros cada uno"

Juan José Alasa tiene 74 años y estuvo en el Área de Topografía

"Me siento orgulloso como si lo hubiese hecho yo sólo"

Juan Carlos Giacomelli, de 72 años, participó en la construcción de los tubos, en el dique seco.

"Mi padre (ex gobernador Uranga) era muy obsesivo, que si se le cruzaba algo por la cabeza intentaba, hasta conseguirlo"

Tristán Uranga, hijo del ex gobernador Uranga

"Quizá esta es la primera obra que rompe con la concentración del Puerto de Buenos Aires"

El arquitecto Rodolfo Borini

"Se ganaba muy buena plata pero había que vivir ahí. Se entraba con el sol y se salía con el sol"

Héctor Arrúa, de 78 años. Trabajó en la empresa electromecánica Vianini (alemana)

Esta obra única en el país, fue el primer gran paso para sacar a Entre Ríos del aislamiento que históricamente le dio su característica de isla.Todos los otros puentes actuales para cruzar los dos grandes ríos Uruguay y Paraná, vinieron después.Aun así, la lucha por conectar la Mesopotamia al resto del país tiene numerosos intentos y proyectos que arrancan desde principios de 1900.Perol, porqué su ubicación y muchas otras preguntas, tienen respuestas que conforman la rica historia que lo constituye como lo que es: una obra, un símbolo, una proeza.Un total de 37 tubos de hormigón componen la unión vial por debajo del gran río Paraná que cambió la historia de Entre Ríos y gran parte de la Mesopotamia.Pero no fue de un día para el otro. Los primeros registros que se tienen de proyectos y pedidos elevados a la Nación por parte de legisladores entrerrianos para la construcción de una obra que conecte a Entre Ríos con Santa Fe, datan de 1911.El acuerdo se selló y las obras comenzaron. Pero para entender la dimensión de la obra, es necesario remontarse a la época.Hoy, 50 años después, se empieza a hablar de la necesidad de un nuevo enlace y varias son las discusiones al respecto., comentó que "en ese momento tenía 34 años."."Estaba el taller mecánico, que no era nada porque en realidad era una metalúrgica:", contó.Asimismo, relató que "lo que vino de afuera para construir los tubos hecho es casi nada.".El Consorcio Constructor era el responsable de la mano de obra. Era una empresa privada. La Comisión Interprovincial sí dependía del gobierno de Entre Ríos y de Santa Fe. Cobrábamos por quincena", indicó."El espesor de los tubos tiene 50 centímetros. La longitud total exacta son 64 metros con 45 centímetros. Terminado, sellado interiormente y exteriormente pesaba 4250 toneladas", agregó.Explicó que "".", contó.", aseguró y comentó que "me quedé con un nivel que me regalaron de recuerdo".Además, dijo que "cuando se hormigoneó la calzada era porque estaba previsto que pase el ferrocarril. Los anclajes están. Si pasaba el tren se cortaba el tránsito un par de minutos. El Túnel no iba a sufrir nada, pero hubo un problema con los niveles. Había que hacer vía férrea, hubo una crecida y no se pudo hacer".Sobre la isla flotante, comentó que ""., dijo que "".Hay muchas cosas que ellos iban resolviendo sobre la marcha. Hay cosas que tenían una planificación y luego había que adaptarlo", indicó.Comentó que "hay un desarrollo institucional del Túnel que busca conformar un Museo. Busqué información en distintos soportes para hacer mi tesis. Está todo disperso, lo interesante fue juntarlo y darle una unidad de sentido"."Estructuralmente el Túnel tiene menos tensiones que un puente, que se mueve. Un testimonio indicaba que había una nivelación hecha sobre los tubos, unas esferas de bronce en los extremos de los tubos y que los alemanes dijeron que se iba a asentar un centímetro el Túnel luego de un año de tránsito", dijo.", consideró."Paraná tenía el obrador de este lado y la provisión de materiales, tuvo mucha más importancia. Para el paranaense era muy importante, pagaban un impuesto para poder financiar la obra., señaló que "".Eran quincenas muy importantes, daba gusto ir a trabajar", aseguró.Asimismo, manifestó que "deben haber trabajado cerca de 3 mil personas, pero iban rotando". Y respecto a los tubos, agregó que ""."Las anclas tenían 34 metros de profundidad. Se asentaban en el lecho, se buscaba una cantidad determinada de profundidad y ahí se levantaba la cubierta, a la espera de la llegada del tubo. Éste llegaba por medio de remolcadores. Tenía una parte estanca. La mitad del tubo iba afuera. Una vez que llegaba a la isla flotante se alineaba y se llegaba a la unión del anterior y ahí se sacaba el lastre y se iba bajando. Nuestra función en topografía era darle la posición de alineación. Ingenieros alemanes nos daban las coordenadas para ir bajando", dijo."Se construía de a cuatro. Estimo que seis meses llevaba, tres meses llevaba revestirlos con poliéster", indicó. Trabajó en la construcción de 1967 a 1971. Cada tubo tenía 66 metros de largo, y un alto terminado de 12 metros".Como anécdota mencionó: "Nos preguntamos entre nosotros y ninguno de los dos sabía nadar, y manejar lanchas, menos. Pero la necesidad nos obligaba. Allá nos recibe un alemán, que nos pidió la libreta de embarque, le dijimos que no teníamos. Nos dividieron. Un conocido me dio un salvavidas y me dijo que no me lo saque ni para ir al baño".Creo que esta iniciativa duró lo que tardó en construirse el Túnel", rememoró., aseveró: "Mi padre era mi padre, más que gobernador. Uno lo vivió siempre desde la perspectiva familiar, y cuando crece se da cuenta que tuvo una repercusión que lo excede a uno mismo. Obviamente es un gran orgullo".Creo que se dio esa gran terquedad, ese gran compromiso y la relación personal que le venía desde antes de la política, con Silvestre Begnis. Eran jugadores de rugby, de jóvenes", indicó.De la misma manera, mencionó: "Y hacer un túnel sí, porque es tierra de las provincias, está bajo el río"."El aporte que esta gente, que estuvo trabajando ahí, nos enorgullece. Yo lo miro del otro lado, desde la administración pública, creo que es importante en los tiempos en que vivimos en la Argentina, de cómo se hace la obra pública, las dudas que puede haber. El túnel se hizo por administración, la empresa le decía 'necesito tal cosa y el gobierno lo compraba'. Buscaba precios y se adquiría, no es que se licitaba. Para abaratar y para hacer un control estricto de lo que se gastaba, lo hacía por administración, que genera más trabajo desde el punto de vista de la administración pública, y requería que hubiera gente muy idónea".En el momento de la inauguración "se eligió el nombre de Hernando Arias de Saavedra que fue el primer adelantado criollo que hubo en esta zona. No era español.", mencionó., sin embargo ni siquiera se habla como alternativa para debatir porque no, otro túnel", manifestó.indicó: "Sucedía que Santa Fe estaba esperando llegar más fácil a Brasil, y el paso éramos nosotros, en aquel entonces"."Es bueno contar porqué se hizo esta obra, había personal, había máquinas, pero había una conducción, que poco se lo ha nombrado que era el Ingeniero Vega", puso relevancia."Si uno ve la evolución que tiene el proceso de obra de principios de siglo pasado, había entre gobiernos civiles y militares, provincia de Entre Ríos, gobierno nacional, todos empujaron, no hubo interferencia en los tiempos, los plazos son relativamente próximos, no hubo un debate, se entendió que era para beneficio de todos. Pasa que el puerto de Buenos Aires hasta el túnel, era sumamente gravitante para el ingreso de divisas al país", mencionó.La diferencia de este con otros túneles "tiene que ver con el manto que lo recibe. Quiero recordar que sobre el rio Paraná hay una falla geológica, que en un estudio conocido era una de las preocupaciones respecto de la estabilidad del túnel. Se ha demostrado que no ha incidido, no ha habido movimiento tectónico que influya sobre el túnel. El río se hizo sobre esa falla, por lo que en el momento de la construcción del Túnel, fue una preocupación".Entendió que "la demanda del espacio ya no da a vasto. El túnel es insuficiente para la demanda que hay. Ya se dijo aquí, no tiene fecha de defunción el Túnel. Lo cierto es que hay que tener una alternativa ante cualquier incidente, que gracias a Dios, no lo hemos tenido. Hoy, otro tipo de transporte que hoy se tiene que ir hasta Rosario, para cruzar a Santa Fe, podría pasar por acá".Gracias al gestión de Fabre y del presidente Onganía, la obra se garantiza, se continúa. Aquello que en principio quería coronarse como el esfuerzo de dos provincias, después no se pudo. Hay que abrir otro debate. Que si las provincias generan riquezas, tienen que recurrir al gobierno nacional. Esto es el debate de fondo".. Tenía 24 años cuando empezó a trabajar en el Túnel. "Hice el curso de hombre rana, porque se nos dio la oportunidad, fuimos como siete muchachos. Después nos querían llevar a rendir a Puerto Madryn, muchos no quisimos ir. Incluso me enfermé de asma"."La jornada de trabajo de un buzo era de dos a tres horas y subían, se iban rotando", mencionó.En tanto, contó:Mencionó que se siente "reconocido" por la comunidad, al haber estado trabajando en el Túnel. "la gente me pregunta, se interesa". Dijo que luego de ese trabajo "no volvió a bucear" porque se enfermó de asma."Fui 37 años asmático crónico, y no me incapacité, seguí trabajando", aseveró.Ante la pregunta de dónde consiguieron buzos en aquél momento, Arrúa indicó: "de todo el interior, de Buenos Aires. Partían de sus provincias y se vinieron a vivir acá"., indicó que "hay que destacar el gesto de los santafesinos porque a ellos no les daba mucho el Túnel, a los entrerrianos sí nos servía tener esa conexión. En ese momento, en 1962, construirlo costó 23 mil millones de pesos"., señaló que "en ese momento muchísima gente que quería venir a la provincia, como empresarios que querían hacer negocios, tenían que venir en avioneta porque no había forma de llegar"., remarcó que "de todas las connotaciones sociales como obra de ingeniería fue el primer túnel asentado en un lecho de arena, algo que era un desafío muy grande para lo que era la planificación de la obra. Funcionó siempre de manera perfecta"., resaltó que "antes la gente tenía que pasar en balsa. Una vez se nos rompió un motor y quedamos haciendo eles en el río como cinco horas hasta que pudimos volver. Hay muchas historias".aseveró: "El Túnel es una obra única, para toda Latinoamérica, incluso hasta el día de hoy. Esta obra fue impresionante para la historia de la provincia de Entre Ríos, para la cuestión productiva y económica, pero también para la vida social".mencionó: "Cruzar un río implicaba mucho tiempo, las historias de la balsa, lo que pasaba en el viaje, cuánto duraba, la gente que estudiaba en la Universidad nacional del Litoral, que hizo su vida allá. Debe haber miles de historias?"relató: "Mi papá estudiaba abogacía en Santa Fe y siempre contaba lo que era el viaje en lancha, lo que demoraba en llegar".